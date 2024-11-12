Usai Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Menpora Dito Ariotedjo Mau Timnas Futsal Indonesia Berjaya di SEA Games dan Asian Games

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia diharapkan makin berprestasi usai membawa pulang gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, berharap setidaknya Timnas Futsal Indonesia bisa juga bersinar di ajang SEA Games, Asian Games, hingga ranking futsalnya bisa semakin membaik.

Menpora Dito tampaknya sangat senang dengan prestasi yang baru saja diukir Timnas Futsal Indonesia di ajang ASEAN Futsal Championship 2024 di Thailand. Melihat prestasi itu, Dito menyatakan akan fokus membantu pengembangan olahraga futsal di Indonesia.

Menurut Dito, futsal menjadi salah satu olahraga yang diminati masyarakat Indonesia secara luas dan mempunyai peluang yang sangat terbuka untuk berprestasi di tingkat internasional. Termasuk di antaranya ajang seperti SEA Games dan Asian Games.

"Ke depan kita genjot futsal dan pastikan prestasi futsal ini makin tinggi di dunia dan bisa berkontribusi medali emas di SEA Games dan Asian Games," kata Dito seusai menerima kunjungan dari Timnas Futsal di Kantor Kemenpora, Selasa (12/11/2024).

Dito berharap kepada pengurus Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan para pemain untuk tidak berpuas diri terhadap raihan tersebut. Menurutnya, semua pihak terkait harus bekerja sama demi kemajuan futsal Indonesia di kancah dunia.

Saat ini, ranking Timnas Futsal Indonesia berada di tingkat 24 dunia usai menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024. Dito Ariotedjo pun berharap ada kenaikan lagi setelah sebelumnya berada di posisi 28.