Menpora Dito Ariotedjo Puji Gerak Cepat FFI hingga Sukses Bawa Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAn Futsal Championship 2024

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga, (Menpora) Dito Ariotedjo, memuji Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar, yang bergerak cepat usai terpilih memimpin kepengurusan baru. Berkat kerja cepat itu, Timnas Futsal Indonesia kini sukses menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024.

Ya, Dito Ariotedjo memuji kesigapan Michael Victor Sianipar dan seluruh jajaran FFI. Menurutnya, Michael mampu bergerak cepat sehingga mampu membawa pulang gelar yang sudah lama tidak dimiliki Indonesia, yakni setelah puasa selama 14 tahun lamanya.

"Saya sangat mengapresiasi FFI setelah munas (musyawarah nasional) langsung bergerak cepat mempersiapkan berbagai Pelatnas dan program binaan jangka menengah-panjanh baik putra dan putri," kata Dito saat menerima kunjungan dari Timnas Futsal di Kantor Kemenpora, Selasa (12/11/2024).

Sekedar informasi, Michael baru saja menjabat sebagai ketum FFI pada 3 Oktober 2024. Ia terpilih menjadi orang nomor satu dalam FFI secara aklamasi melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

Pada hari kedua kongres, Michael secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum FFI periode 2024-2028. Michael sebelumnya merupakan calon ketum FFI yang telah lolos verifikasi panitia seleksi.