Timnas Indonesia Ikut Rayakan Gelar Juara ASEAN Futsal Championship 2024 Usai Timnas Futsal Indonesia Tiba di Jakarta

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia ikut merayakan gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024 yang baru saja diraih oleh Timnas Futsal Indonesia. Kedua tim pun berjumpa di acara makan malam yang berlangsung di Fairmont, Jakarta, pada Senin 11 November 2024.

Kedatangan Timnas Futsal Indonesia mendapatkan tepuk tangan meriah dari tim asuhan Shin Tae-yong itu. Mereka pun saling bersalaman satu sama lainnya.

Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinand terlihat bangga dengan prestasi tim asuhan Hector Souto tersebut. Sebab, dia menyampaikan pesan dengan suara lantangnya buat prestasi Timnas Futsal Indoneia.

“Selamat Timnas Futsal yang telah menjadi juara," kata Marselino Ferdinand.

Selain itu, seluruh pemain Timnas Futsal dan Indonesia bersama menyanyikan lagu penanda keberhasilan menjadi juara “We Are The Champions”. Hal itu membuat suasana ruangan begitu hangat dengan atmosfer yang tercipta.