Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Ikut Rayakan Gelar Juara ASEAN Futsal Championship 2024 Usai Timnas Futsal Indonesia Tiba di Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |07:16 WIB
Timnas Indonesia Ikut Rayakan Gelar Juara ASEAN Futsal Championship 2024 Usai Timnas Futsal Indonesia Tiba di Jakarta
Timnas Futsal Indonesia disambut meriah Timnas Indonesia usai juara ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia ikut merayakan gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024 yang baru saja diraih oleh Timnas Futsal Indonesia. Kedua tim pun berjumpa di acara makan malam yang berlangsung di Fairmont, Jakarta, pada Senin 11 November 2024.

Kedatangan Timnas Futsal Indonesia mendapatkan tepuk tangan meriah dari tim asuhan Shin Tae-yong itu. Mereka pun saling bersalaman satu sama lainnya.

Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinand terlihat bangga dengan prestasi tim asuhan Hector Souto tersebut. Sebab, dia menyampaikan pesan dengan suara lantangnya buat prestasi Timnas Futsal Indoneia.

“Selamat Timnas Futsal yang telah menjadi juara," kata Marselino Ferdinand.

Timnas Indonesia ikut rayakan keberhasilan Timnas Futsal juarai ASEAN Futsal Chamoionship 2024

Selain itu, seluruh pemain Timnas Futsal dan Indonesia bersama menyanyikan lagu penanda keberhasilan menjadi juara “We Are The Champions”. Hal itu membuat suasana ruangan begitu hangat dengan atmosfer yang tercipta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181173/michael_victor_sianipar-fxcE_large.jpg
FFI Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora di Balik Perkembangan Pesat Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180846/timnas_futsal_indonesia_vs_australia-Ijli_large.jpg
Ketum FFI Michael Sianipar Apresiasi Dukungan Penuh PSSI dan Kemenpora untuk Kemajuan Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180823/timnas_futsal_indonesia-eGYv_large.jpg
Pecahkan Rekor Penonton, Ardiansyah Nur Takjub dengan Atmosfer Laga Timnas Futsal Indonesia vs Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180774/hector_souto-cw0Q_large.jpg
Timnas Futsal Indonesia Gulung Australia 3-1, Hector Souto Masih Belum Puas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645751/5-generasi-emas-sepak-bola-yang-gagal-angkat-trofi-piala-dunia-sjp.webp
5 Generasi Emas Sepak Bola yang Gagal Angkat Trofi Piala Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/alwi_farhan_1.jpg
Hasil Australian Open 2025: Alwi Farhan ke 16 Besar Tanpa Berkeringat 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement