Ini Perasaan Pemain Timnas Futsal Indonesia Wendy Brian Usai Terpilih Jadi Pemain Terbaik di ASEAN Futsal Championship 2024

Pemain Timnas Futsal Indonesia, Wendy Brian jadi pemain terbaik di ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: FFI)

TANGERANG - Bintang Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia, Wendy Brian Ick, ternyata tak terlalu memikirkan penghargaan pemain terbaik atau Most Valuable Player (MVP) yang diberikan kepadanya di ASEAN Futsal Championship 2024. Bukan tidak senang, hanya saja menurut Brian yang terpenting keberhasilan Timnas Futsal Indonesia menjuarai turnamen yang dulunya disebut Piala AFF Futsal 2024 tersebut.

Ya, Brian terpilih sebagai MVP atas kontribusinya dalam membawa Timnas Futsal Indonesia juara dalam gelaran yang berakhir akhir pekan kemarin itu. Namun, menurutnya itu bukan sesuatu yang menjadi pencapaian pribadinya saja, tetapi juga secara tim.

"Perasaannya biasa saja ya karena ini semua hasil kerja keras teman-teman semua," kata Brian kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/11/2024).

"Bagi saya, ini hanya bonus saja untuk saya pribadi," tambahnya.

Pemain berusia 25 tahun itu mencuri perhatian sepanjang gelaran Piala AFF Futsal 2024. Performa ciamiknya membuatnya mendapatkan penghargaan man of the match dalam laga melawan Myanmar dan Thailand.