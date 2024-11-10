Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cetak Sejarah! Timnas Futsal Indonesia untuk Pertama Kalinya Juara ASEAN Futsal Championship di saat Thailand Ambil Bagian

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |20:16 WIB
Cetak Sejarah! Timnas Futsal Indonesia untuk Pertama Kalinya Juara ASEAN Futsal Championship di saat Thailand Ambil Bagian
Timnas Futsal Indonesia sukses menjadi juara ASEAN Futsal Championship di saat Timnas Futsal Thailand ambil bagian (Foto: FFI)
CETAK sejarah! Timnas Futsal Indonesia untuk pertama kalinya juara ASEAN Futsal Championship di saat Timnas Futsal Thailand ambil bagian.

Skuad Garuda sukses menjadi juara pada ASEAN Futsal Championship 2024. Anak asuh Hector Souto mengalahkan Timnas Futsal Vietnam dengan skor 2-0 di Terminal 21 Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) malam WIB.

Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Vietnam (Foto: FFI)

Ini merupakan gelar kedua bagi Timnas Futsal Indonesia. Sebelumnya, Tim Merah Putih menjadi juara pertama kali pada ASEAN Futsal Championship 2010 atau Piala AFF Futsal 2010.

Keberhasilan ini terasa semakin manis. Sebab, Thailand yang dominan dengan 16 titel juara dari 18 kali turnamen, ambil bagian.

Ya, pada 2010, Thailand memilih absen dari turnamen tersebut. Sebab, mereka menggelar turnamen mini di saat bersamaan di negara sendiri.

Alhasil, ketika itu, Timnas Futsal Indonesia tampil sebagai juara dengan mengalahkan Timnas Futsal Malaysia 5-0 di partai final. Keberhasilan itu sedikit ternoda dengan absennya Thailand.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
