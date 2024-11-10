Cetak Sejarah! Timnas Futsal Indonesia untuk Pertama Kalinya Juara ASEAN Futsal Championship di saat Thailand Ambil Bagian

Timnas Futsal Indonesia sukses menjadi juara ASEAN Futsal Championship di saat Timnas Futsal Thailand ambil bagian (Foto: FFI)

CETAK sejarah! Timnas Futsal Indonesia untuk pertama kalinya juara ASEAN Futsal Championship di saat Timnas Futsal Thailand ambil bagian.

Skuad Garuda sukses menjadi juara pada ASEAN Futsal Championship 2024. Anak asuh Hector Souto mengalahkan Timnas Futsal Vietnam dengan skor 2-0 di Terminal 21 Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) malam WIB.

Ini merupakan gelar kedua bagi Timnas Futsal Indonesia. Sebelumnya, Tim Merah Putih menjadi juara pertama kali pada ASEAN Futsal Championship 2010 atau Piala AFF Futsal 2010.

Keberhasilan ini terasa semakin manis. Sebab, Thailand yang dominan dengan 16 titel juara dari 18 kali turnamen, ambil bagian.

Ya, pada 2010, Thailand memilih absen dari turnamen tersebut. Sebab, mereka menggelar turnamen mini di saat bersamaan di negara sendiri.

Alhasil, ketika itu, Timnas Futsal Indonesia tampil sebagai juara dengan mengalahkan Timnas Futsal Malaysia 5-0 di partai final. Keberhasilan itu sedikit ternoda dengan absennya Thailand.