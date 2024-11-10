Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Masih Punya Peluang di AFC Champions League 2 2024-2025, Bojan Hodak Minta Bantuan PT LIB

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |02:27 WIB
Persib Bandung Masih Punya Peluang di AFC Champions League 2 2024-2025, Bojan Hodak Minta Bantuan PT LIB
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta PT Liga Indonesia Baru (LIB) membantu timnya bersaing di AFC Champions League 2 2024-2025. Pasalnya, tim berjulukan Maung Bandung itu masih punya peluang untuk lolos dari fase grup pada ajang tersebut.

Pelatih asal Kroasia ini meminta kepada LIB untuk melonggarkan jadwal Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Dengan begitu, perjuangan timnya di AFC Champions League 2 2024-2025 tidak terlalu berat.

Persib Bandung

“Jika jadwal di Liga Indonesia melalui pihak LIB mau membantu kami, kami akan berusaha lolos ke babak berikutnya. Jika mereka tidak mau, maka kami tidak bisa, karena akan 'membunuh' pemain. Karena kami akan memainkan 7 laga berat dalam waktu 32 hari,” kata Bojan Hodak, Jumat 8 November 2024.

Pelatih berkepala plontos ini yakin banyak yang beranggapan bahwa padatnya jadwal ini bisa dilakukan para klub di Eropa. Namun, Bojan merasa para klub tersebut ditunjang dengan fasilitas yang dimiliki.

“Misalnya Manchester City memiliki beberapa lapis skuad dan mereka mempunyai jet pribadi. Sedangkan kami menggunakan penerbangan budget. Jadi tentu kami tidak bisa melakukan hal yang sama,” tutur Bojan Hodak.

“Hal lainnya adalah di Indonesia dari satu kota ke kota lainnya bisa memakan waktu hingga enam jam, setiap saat kami harus pergi dua hari sebelum laga karena harus melakukan perjalanan 6-7 jam dari Bandung ke tempat lain. Sedangkan di Eropa, untuk penerbangan mungkin maksimal hanya 3-4 jam,” lanjutnya.

Bojan Hodak mengaku sangat mengetahui banyaknya komentar negatif mengenai Persib. Beberapa di antaranya meminta Persib Bandung untuk profesional dan menerima keputusan jadwal pertandingan yang harus dihadapi.

Halaman:
1 2
      
