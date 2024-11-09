Berkat Epic Comeback atas Lion City Sailors, David da Silva Makin Semangat Bawa Persib Bandung ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025

BANDUNG – Kemenangan dramatis yang diraih Persib Bandung atas Lion City Sailors benar-benar membakas semangat David da silva. Da Silva pun semakin termotivasi untuk membawa Persib lolos fase grup dan bermain di 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025.

Ya, Persib baru saja menang dengan epic comeback dengan skor 3-2 atas klub Singapura, Lion City Sailors pada Kamis 7 November 2024 lalu. Persib awalnya tertinggal 0-2, namun mereka bangkit dan memenangkan matchday keempat Grup F ACL 2 2024-2025 dengan skor 3-2.

Dalam laga tersebut, David da Silva berperan sebagai pemain pengganti menggantikan Dedi Kusnandar di menit 66. Namun di menit 82, ia berhasil menciptakan gol dan membuat Persib Bandung kembali mencetak dua gol tambahan sehingga laga dimenangkan Maung Bandung dengan skor 3-2.

“Ya, sangat senang, selalu (kepercayaan diri) ini tidak pernah berubah,” ungkap David da Silva, Sabtu (9/11/2024).

Striker asal Brasil ini memastikan akan terus memberikan penampilan maksimal bersama Persib Bandung. Selain karena sudah lama tidak bermain karena cedera, pemilik nomor punggung 19 bertekad untuk meloloskan timnya dari fase grup ACL 2 2024-2025.

“Kami harus lolos ke babak yang berikutnya, kami harus tetap tajam dan saya senang, semua merayakannya. Terima kasih Tuhan atas hasil ini,” tambahnya.