Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Mateo Kocijan Girang Golnya Bantu Persib Bandung Taklukkan Lion City Sailors FC

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |11:07 WIB
Mateo Kocijan Girang Golnya Bantu Persib Bandung Taklukkan Lion City Sailors FC
Mateo Kocijan girang golnya membantu Persib Bandung menang atas Lion City Sailors FC (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

SINGAPURA – Mateo Kocijan girang golnya bantu Persib Bandung taklukkan Lion City Sailors FC di matchday empat Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025). Baginya, gol itu bermakna besar.

Laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, Kamis 7 November 2024 malam WIB. Di luar dugaan, Maung Bandung berhasil menang.

Persib Bandung

Tuan rumah unggul di babak pertama lewat Shawal Anuar (9’) dan Maxime Lestienne (23’). Namun, Persib bangkit dan menang lewat gol David da Silva (82’), Kocijan (90+3’), dan Tyronne del Pino Ramos (90+5’).

Gelandang asal Kroasia itu mencetak gol cukup fantastis lewat tendangan jarak jauh. Aksi Kocijan itu sukses menyamakan skor hingga akhirnya Maung Bandung meraih kemenangan.

“Ini gol bermakna besar bagi saya karena saya masih pemain baru di sini dan ini adalah gol pertama saya di sini,” ungkap Kocijan, dikutip Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, pemain berusia 29 tahun itu mengaku selalu mendapatkan masukan dari tim pelatih untuk memberanikan diri melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Ia senang karena hal itu berbuah gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/261/3170578/persib_bandung-blsf_large.jpg
Bojan Hodak Beri Bocoran Line Up Persib Bandung vs Lion City Sailors, Tanpa Regulasi U-23 dan Pemain Asing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139436/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_lion_city_sailors_fc_vs_sharjah_fc_di_final_afc_champions_league_2_2024_2025-jq4g_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Lion City Sailors FC vs Sharjah FC di Final AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/51/3113141/hasil_sydney_fc_vs_bangkok_united-KijY_large.jpg
Hasil Sydney FC vs Bangkok United: Pratama Arhan Assist, sang Klub Jaga Peluang Lolos ke Perempatfinal AFC Champions League 2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/261/3093499/bojan-hodak-ungkap-kondisi-mental-persib-bandung-usai-gagal-lolos-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-ibLrz2E3Ka.jpg
Bojan Hodak Ungkap Kondisi Mental Persib Bandung Usai Gagal Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644009/gol-dari-tengah-lapangan-rizky-ridho-masuk-nominasi-puskas-award-fsa.webp
Gol dari Tengah Lapangan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/pembalap_pramac_yamaha_jack_miller.jpg
Drama FP1 Valencia 2025: Miller Tercepat, Bagnaia Terseok-seok di Dasar Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement