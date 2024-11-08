Mateo Kocijan Girang Golnya Bantu Persib Bandung Taklukkan Lion City Sailors FC

SINGAPURA – Mateo Kocijan girang golnya bantu Persib Bandung taklukkan Lion City Sailors FC di matchday empat Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025). Baginya, gol itu bermakna besar.

Laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, Kamis 7 November 2024 malam WIB. Di luar dugaan, Maung Bandung berhasil menang.

Tuan rumah unggul di babak pertama lewat Shawal Anuar (9’) dan Maxime Lestienne (23’). Namun, Persib bangkit dan menang lewat gol David da Silva (82’), Kocijan (90+3’), dan Tyronne del Pino Ramos (90+5’).

Gelandang asal Kroasia itu mencetak gol cukup fantastis lewat tendangan jarak jauh. Aksi Kocijan itu sukses menyamakan skor hingga akhirnya Maung Bandung meraih kemenangan.

“Ini gol bermakna besar bagi saya karena saya masih pemain baru di sini dan ini adalah gol pertama saya di sini,” ungkap Kocijan, dikutip Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, pemain berusia 29 tahun itu mengaku selalu mendapatkan masukan dari tim pelatih untuk memberanikan diri melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Ia senang karena hal itu berbuah gol.