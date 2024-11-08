Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cetak Sejarah! Timnas Futsal Indonesia untuk Pertama Kalinya Menang atas Thailand di Fase Gugur ASEAN Futsal Championship

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |20:16 WIB
Timnas Futsal Indonesia menang 5-1 atas Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
Timnas Futsal Indonesia menang 5-1 atas Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
TIMNAS Futsal Indonesia untuk pertama kalinya menang atas Thailand di fase gugur ASEAN Futsal Championship. Kepastian itu didapat setelah Timnas Futsal Indonesia menang 5-1 atas Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 yang dilangsungkan di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, pada Jumat (8/11/2024) malam WIB.

Gol-gol kemenangan Timnas Futsal Indonesia dicetak Evan Soumilena pada menit delapan, Brian Ick (22’ dan 27’), Rio Pangestu (32') dan Firman Ardiansyah (38'). Seperti yang diutarakan di atas, ini merupakan kemenangan pertama Timnas Futsal Indonesia atas Thailand di fase gugur ASEAN Futsal Championship.

Timnas Futsal Indonesia hajar Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

(Timnas Futsal Indonesia hajar Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia selalu kalah dari Thailand di fase gugur ASEAN Futsal Championship, termasuk tumbang di partai puncak edisi 2006, 2019 dan 2022. Jika ditarik keseluruhan, ini merupakan kemenangan kedua Timnas Futsal Indonesia di ajang ASEAN Futsal Championship.

Kemenangan pertama Timnas Futsal Indonesia atas Thailand tercipta di fase grup ASEAN Futsal Championship 2008. Saat itu, Timnas Futsal Indonesia menang 3-1, meski akhirnya kalah 1-5 dari Thailand di partai puncak ASEAN Futsal Championship 2008.

Satu yang pasti, kemenangan 5-1 atas Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 masuk kategori sensasional. Timnas Futsal Indonesia sanggup mengalahkan Thailand, tim yang 16 kali juara dari 17 penyelenggaraan ASEAN Futsal Championship.

Benar, Thailand tidak menurunkan skuad terbaiknya di ASEAN Futsal Championship 2024. Namun, Thailand tetaplah Thailand, negara yang begitu disegani di cabang olahraga futsal. Terbaru, pelatih Miguel Rodrigo mengantarkan Timnas Futsal Thailand lolos 16 besar Piala Dunia Futsal 2024.

