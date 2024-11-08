Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah Menang 5-1 atas Thailand di ASEAN Futsal Championship 2024: Melesat Tajam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |20:01 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah Menang 5-1 atas Thailand di ASEAN Futsal Championship 2024: Melesat Tajam!
Timnas Futsal Indonesia hajar Thailand 4-0 di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
UPDATE ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia setelah menang 5-1 atas Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 yang dilangsungkan di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Jumat (8/11/2024) malam WIB akan diulas Okezone. Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan ini membuat skuad asuhan Hector Souto diprediksi naik empat posisi dari peringkat 28 ke 24 dunia.

Timnas Futsal Indonesia naik empat posisi karena mendapatkan tambahan sekira enam poin di ranking FIFA futsal terbaru yang akan dirilis pada 21 Desember 2024. Negara-negara yang akan digeser Timnas Futsal Indonesia adalah Kolombia, Slovenia, Uruguay dan Belanda.

Timnas Futsal Indonesia hajar Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

(Timnas Futsal Indonesia hajar Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Fakta di atas tentunya membahagiakan pencinta futsal Tanah Air. Hal ini semakin membuktikan Timnas Futsal Indonesia memang layak dihormati di kancah persepakbolaan Asia Tenggara bahkan dunia.

Dalam laga yang baru saja berakhir ini, gol-gol kemenangan Timnas Futsal Indonesia dicetak Evan Soumilena pada menit delapan, Brian Ick (22’ dan 27’), Rio Pangestu (32') dan Firman Ardiansyah (38'). Kemenangan ini merupakan yang kedua dicetak Timnas Futsal Indonesia atas Thailand di ajang ASEAN Futsal Championship.

Kemenangan pertama Timnas Futsal Indonesia atas Thailand terjadi pada 2008 atau 16 tahun lalu. Saat itu, Timnas Futsal Indonesia menang 3-1 atas Thailand di fase grup.

Sementara di fase gugur, ini merupakan kemenangan pertama atas Thailand yang 16 kali juara dari 17 kali penyelenggaraan ASEAN Futsal Championship. Selanjutnya, Timnas Futsal Indonesia akan tampil di final ASEAN Futsal Championship 2024 pada Minggu, 10 November 2024 pukul 18.00 WIB.

