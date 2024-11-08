Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Thailand: Brian Ick Tambah Keunggulan Indonesia 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |19:28 WIB
Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Thailand: Brian Ick Tambah Keunggulan Indonesia 2-0
Pemain Timnas Futsal Indonesia, Brian Ick. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia menambah keunggulan menjadi 2-0 atas Thailand di awal babak kedua semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, pada Jumat (8/11/2024) malam WIB. Gol kedua Garuda itu dicetak oleh Brian Ick usai memanfaatkan kesalahan lini pertahanan tim tuan rumah.

Bermain di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Timnas Futsal Indonesia mengawali babak kedua dengan keunggulan 1-0. Dengan kondisi memimpin, Timnas Futsal Indonesia sejatinya ditekan Thailand.

Kendati demikian, Timnas Futsal Indonesia berhasil memaksimalkan peluang yang ada. Terbukti kesempatan emas pertama di dua menit awal babak kedua tercipta, Timnas Futsal Indonesia mampu mencetak gol berkat Brian Ick.

Berikut Starting 5 Timnas Futsal Indonesia saat Hadapi Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/51/3099364/kata-kata-pelatih-timnas-filipina-usai-kalahkan-thailand-2-1-di-leg-i-semifinal-piala-aff-2024-V57QxMWXM7.jpg
Kata-Kata Pelatih Timnas Filipina Usai Kalahkan Thailand 2-1 di Leg I Semifinal Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/51/3088237/hasil-timnas-futsal-putri-indonesia-vs-myanmar-di-asean-womens-futsal-championship-2024-menang-4-1-garuda-pertiwi-sabet-posisi-3-0FXsbtTvRq.jpg
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Menang 4-1, Garuda Pertiwi Sabet Posisi 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/51/3086661/timnas-futsal-putri-indonesia-kalah-tipis-dari-thailand-arif-kurniawan-kami-akan-bangkit-8abnswUJzd.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah Tipis dari Thailand, Arif Kurniawan: Kami Akan Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/51/3085034/timnas-futsal-indonesia-juara-asean-futsal-championship-2024-hary-tanoesoedibjo-pertahankan-prestasi-aL3KghtsUd.jpg
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644421/guardiola-serukan-publik-catalonia-penuhi-stadion-untuk-laga-amal-palestina-ttw.webp
Guardiola Serukan Publik Catalonia Penuhi Stadion untuk Laga Amal Palestina
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/kapten_persija_jakarta_rizky_ridho2.jpg
Kapan Pengumuman FIFA Puskas Award 2025 yang Ada Rizky Ridho?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement