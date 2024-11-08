Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Thailand: Brian Ick Tambah Keunggulan Indonesia 2-0

NAKHON RATCHASIMA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia menambah keunggulan menjadi 2-0 atas Thailand di awal babak kedua semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, pada Jumat (8/11/2024) malam WIB. Gol kedua Garuda itu dicetak oleh Brian Ick usai memanfaatkan kesalahan lini pertahanan tim tuan rumah.

Bermain di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Timnas Futsal Indonesia mengawali babak kedua dengan keunggulan 1-0. Dengan kondisi memimpin, Timnas Futsal Indonesia sejatinya ditekan Thailand.

Kendati demikian, Timnas Futsal Indonesia berhasil memaksimalkan peluang yang ada. Terbukti kesempatan emas pertama di dua menit awal babak kedua tercipta, Timnas Futsal Indonesia mampu mencetak gol berkat Brian Ick.

Berikut Starting 5 Timnas Futsal Indonesia saat Hadapi Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024: