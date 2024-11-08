Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |16:47 WIB
Timnas Futsal Indonesia siap tempur melawan Thailand malam ini. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 klik di sini! Laga panas bakal terjadi di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Jumat (8/11/2024) pukul 18.00 WIB.

Kedua tim sama-sama memburu kemenangan. Timnas Futsal Indonesia tak mau catatan mereka yang selalu menang di tiga laga fase grup rusak di semifinal.

Timnas Futsal Thailand kalah 2-3 dari Vietna. (Foto: Instagram/@changsuek)

Kemenangan atas Thailand juga akan membangkitkan kembali gelora dunia futsal Tanah Air yang sempat meredup setelah gagal lolos Piala Asia Futsal 2024. Di sisi lain, Thailand tak mau kalah begitu saja di kandang sendiri.

Terlebih, Thailand dikenal sebagai raja futsal Asia Tenggara yang tercatat16 kali juara ASEAN Futsal Championship! Namun, Thailand di ASEAN Futsal Championship 2024 tidak sekuat edisi-edisi sebelumnya.

Sebab, tim yang turun hanyalah tim kelas dua. Pelatih Timnas Futsal Thailand, Miguel Rodrigo tidak membawa satu pun pemain yang meloloskan mereka ke 16 besar Piala Dunia Futsal 2024.

Namun, keputusan Miguel Rodrigo menepikan para pemain utama berpotensi berujung malu. Di fase grup, Thailand sudah diberi paham Vietnam sehingga kalah 2-3.

