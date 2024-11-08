Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |14:46 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024
Timnas Futsal Indonesia siap tempur melawan Thailand malam ini. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
A
A
A

LINK live streaming RCTI+ Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 klik di sini. Sesuai jadwal, Timnas Futsal Indonesia akan menantang tuan rumah Thailand di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Jumat (8/11/2024) pukul 18.00 WIB.

Banyak orang menilai laga Timnas Futsal Indonesia vs Thailand layak digelar di partai puncak. Bertemunya Timnas Futsal Indonesia dan Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 di luar dugaan banyak orang.

Timnas Futsal Indonesia siap tempur melawan Thailand. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Sebab, Thailand yang diprediksi finis sebagai juara Grup A malah tumbang 2-3 dari Vietnam di matchday pamungkas fase grup. Akibatnya, Thailand racikan Miguel Rodrigo dipertemukan dengan juara Grup B, Timnas Futsal Indonesia.

Timnas Futsal Indonesia menyapu bersih fase grup dengan kemenangan. Setelah menghajar Kamboja 9-0, skuad asuhan Hector Souto ini menang 3-1 atas Australia dan menghajar Myanmar 5-1.

Secara mentalitas, Timnas Futsal Indonesia lebih kuat ketimbang Thailand. Sebab, para pemain Timnas Futsal Indonesia akan dihadapkan dengan “Thailand B”.

Jika melihat daftar pemain Thailand saat ini, tak heran mereka kalah saing dari Vietnam yang notabene salah satu tim kuat Asia. Sebab, pelatih Miguel Rodrigo tidak membawa pemain-pemian terbaiknya ke ASEAN Futsal Championship 2024.

