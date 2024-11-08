Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live MNCTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |13:04 WIB
Live MNCTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024
Saksikan laga semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 antara Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Thailand di MNCTV (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia berhadapan dengan tuan rumah Timnas Futsal Thailand di laga semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. Laga itu akan disiarkan langsung MNCTV!

Indonesia berhasil menjadi pemuncak klasemen Grup B dengan total sembilan poin. Mereka akan bertemu dengan juara bertahan Thailand yang menjadi runner up Grup A.

Timnas Futsal Indonesia

MNCTV menayangkan pertandingan semifinal antara Indonesia menghadapi Thailand pada Jumat, 8 November 2024, pukul 18.00 WIB. Untuk seluruh pertandingan ASEAN Futsal Championship 2024 juga dapat disaksikan di Soccerchannel, Sportstars 2, Vision+, dan RCTI+.

Timnas Futsal Indonesia yang diasuh oleh coach Hector Souto akan menurunkan para pemain terbaiknya, seperti Evan Soumilena, Iqbal Iskandar, Firman Adriansyah, Ardiansyah Nur, Brian Ick, dan penjaga gawang Ahmad Habibie. Mereka siap tampil habis-habisan untuk meraih bisa melaju ke babak final.

Jangan lewatkan dan saksikan perjuangan Timnas Futsal Indonesia di ajang ASEAN Futsal Championship 2024 pada tanggal 2-10 November 2024 hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
