HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 di RCTI+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |17:25 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 di RCTI+
Timnsa Futsal Indonesia siap lawan Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
JADWAL dan link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live streaming di RCTI+ itu akan berlangsung di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, pada Jumat 8 November 2024 malam WIB.

Ya, Timnas Futsal Indonesia akan melawan tim tuan rumah di babak semifinal nanti. Tentunya berjumpa Thailand bukanlah sesuatu hal yang bisa membuat para fans Timnas Futsal Indonesia tenang.

Thailand dikenal sebagai salah satu tim futsal terkuat di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Setidaknya per 11 Oktober 2024, Thailand berada di peringkat 11 dunia.

Bukti tersebut sudah cukup membuktikan betapa kuatnya Thailand jika membicarakan futsal. Timnas Indonesia sejatinya sudah berusaha keras agar tidak berjumpa Thailand di final.

Timnas Futsal Indonesia

Caranya tentu dengan menjadi juara Grup B. Berisikan Australia, Myanmar, hingga Kamboja, tim asuhan Hector Souto itu menjadi juara grup dengan rekor sempurna alias selalu menang di tiga laga fase grup.

Juara grup diincar agar Timnas Futsal Indonesia bisa melawan runner-up Grup A, yang mana diperkirakan adalah Vietnam. Vietnam sejatinya tetap kuat, terbukti mereka berada di posisi 34 dunia, namun kekuatan mereka jelas tak sekuat Thailand.

