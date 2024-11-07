Komentar Hector Souto soal Persiapan Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024

NAKHON RATCHASIMA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia, Hector Souto memastikan timnya tetap melakukan latihan jelang melawan Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. Meski begitu, Hector tetap menjaga kesehatan para pemain latihan telah melalui tiga laga secara beruntun di fase grup.

Dengan persiapan serta menjaga stamina para pemain, Hector yakin Timnas Futsal Indonesia siap menghadapi Thailand pada Jumat 8 November 2024 pukul 18.00 WIB besok. Laga tersebut kembali dimainkan di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand.

“Kami menjalani tiga pertandingan berturut-turut, jadi kami harus menjaga kesehatan para pemain kami. Mereka harus dalam kondisi terbaik. Kemarin, kartu kuning, beberapa pemain bermain lebih banyak dari biasanya,” kata Hector Souto, dikutip dari rilis FFI, Kamis (7/11/2024).

“Dan kami juga memiliki beberapa pemain yang mengalami cedera ringan. Namun hari ini kami menjalani latihan dan beberapa sesi untuk mempersiapkan pertandingan melawan Thailand,” tambah Hector Souto.

Sejauh ini Timnas Futtsal Indonesia telah menjalani perjalanan yang penuh tantangan di fase grup, mereka mampu menunjukkan performa impresif dan kini bersiap menghadapi pertandingan penting di semifinal. Thailand tak hanya sekadar tuan rumah, tapi juga dikenal sebagai salah satu kekuatan dominan di futsal Asia Tenggara.

Karena itu, persiapan yang matang jelas sangat dibutuhkan. Kabar baiknya, semangat juang dan mental tangguh ditunjukkan oleh seluruh pemain Timnas Futsal Indonesia, yang bertekad untuk melangkah ke final dan meraih hasil terbaik di ajang bergengsi ini.