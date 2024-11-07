Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Mantan Pemain Bintang Real Madrid yang saat Ini Masih Nganggur, Nomor 1 Sergio Ramos!

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |22:08 WIB
5 Mantan Pemain Bintang Real Madrid yang saat Ini Masih Nganggur, Nomor 1 Sergio Ramos!
Sergio Ramos kala membela Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

5 mantan pemain bintang Real Madrid yang saat ini masih nganggur akan diulas Okezone. Salah satunya ada Sergio Ramos.

Menganggurnya para pemain ini sejatinya terbilang aneh. Pasalnya, deretan pemain ini sejatinya merupakan pesepakbola top dunia yang bahkan berhasil membawa Los Blancos -julukan Real Madrid- berjaya.

Tetapi, tim-tim elite Eropa tak berbondong-bondong untuk mendapat tanda tangan para pemain ini. Saat ini, mereka kesulitan mencari klub baru sehingga masih berstatus tanpa klub alias nganggur. Siapa saja mereka?

Berikut 5 mantan pemain bintang Real Madrid yang saat ini masih nganggur:

5. Pedro Mendes

Pedro Mendes

Real Madrid pernah memiliki pemain bernama Pedro Mendes. Pemain asal Portugal ini sempat membela Los Blancos pada 2011-2012 dengan status pinjaman dari Sporting CP.

Selama di Santiago Bernabeu, Pedro hanya tampil sekali dan tidak dipermanenkan oleh Madrid. Setelah itu, ia mulai luntang-lantung membela sejumlah klub di Portugal, Italia, dan Prancis. Klub terakhirnya adalah Estrela Amadora yang pada musim panas lalu menyudahi kerjasama dengannya.

4. Jose Rodriguez

Jose Rodriguez

Jose Rodriguez merupakan pemain asli Spanyol yang juga jebolan akademi Real Madrid. Ia sempat membela tim kelompok umur hingga Real Madrid Castilla dan debut di tim utama pada musim 2012-2013, sebelum hengkang ke Galatasaray pada 2015.

Sejak kepindahan itu, Jose Rodriguez menjadi kutu loncat di mana dirinya selalu berpindah tim dalam jangka waktu singkat. Tim terakhirnya adalah Adana Demirspor di Liga Turki yang menyudahi kontrak dengannya pada Agustus 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644157/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke6--saksikan-laga-big-match-antara-blacksteel-fc-vs-cosmo-jne-di-mnctv-odh.webp
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-6 : Saksikan Laga Big Match antara Blacksteel FC vs Cosmo JNE di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/30/pelatih_timnas_indonesia_u_19_indra_sjafri.jpg
PSSI Disarankan Tunjuk Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement