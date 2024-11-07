5 Mantan Pemain Bintang Real Madrid yang saat Ini Masih Nganggur, Nomor 1 Sergio Ramos!

5 mantan pemain bintang Real Madrid yang saat ini masih nganggur akan diulas Okezone. Salah satunya ada Sergio Ramos.

Menganggurnya para pemain ini sejatinya terbilang aneh. Pasalnya, deretan pemain ini sejatinya merupakan pesepakbola top dunia yang bahkan berhasil membawa Los Blancos -julukan Real Madrid- berjaya.

Tetapi, tim-tim elite Eropa tak berbondong-bondong untuk mendapat tanda tangan para pemain ini. Saat ini, mereka kesulitan mencari klub baru sehingga masih berstatus tanpa klub alias nganggur. Siapa saja mereka?

Berikut 5 mantan pemain bintang Real Madrid yang saat ini masih nganggur:

5. Pedro Mendes





Real Madrid pernah memiliki pemain bernama Pedro Mendes. Pemain asal Portugal ini sempat membela Los Blancos pada 2011-2012 dengan status pinjaman dari Sporting CP.

Selama di Santiago Bernabeu, Pedro hanya tampil sekali dan tidak dipermanenkan oleh Madrid. Setelah itu, ia mulai luntang-lantung membela sejumlah klub di Portugal, Italia, dan Prancis. Klub terakhirnya adalah Estrela Amadora yang pada musim panas lalu menyudahi kerjasama dengannya.

4. Jose Rodriguez





Jose Rodriguez merupakan pemain asli Spanyol yang juga jebolan akademi Real Madrid. Ia sempat membela tim kelompok umur hingga Real Madrid Castilla dan debut di tim utama pada musim 2012-2013, sebelum hengkang ke Galatasaray pada 2015.

Sejak kepindahan itu, Jose Rodriguez menjadi kutu loncat di mana dirinya selalu berpindah tim dalam jangka waktu singkat. Tim terakhirnya adalah Adana Demirspor di Liga Turki yang menyudahi kontrak dengannya pada Agustus 2024.