ADA 3 klub besar Eropa yang pernah dijebol Tijjani Reijnders yang menarik untuk diketahui. Pemain keturunan Belanda-Indonesia ini memang sudah banyak memainkan laga-laga besar terutama semenjak gabung AC Milan, namun untuk mencatatkan namanya di papan skor mungkin masih terbilang sedikit.

Tentu hal itu wajar mengingat posisi Reijnders adalah gelandang tengah. Berhasil mencetak gol adalah bonus, sebab tugas utamanya sebagai pemain di lini tengah adalah mengalirkan bola ke depan sebaik mungkin.

Setidaknya Reijnders telah mencatatkan 43 gol dari total 317 laga yang sudah ia mainkan. Dari 43 gol itu, ada tiga klub besar Eropa yang pernah dijebol bintang AC Milan dan Timnas Belanda tersebut. Penasaran klub mana saja?

Berikut 3 Klub Besar Eropa yang Pernah Dijebol Tijjani Reijnders

3. West Ham





Saat masih membela AZ Alkmaar, Reijnders pernah berjumpa salah satu klub Liga Inggris, West Ham United. Pertemuan itu tercipta di semifinal Liga Konferensi Eropa 2022-2023.

Dalam leg pertama laga tersebutlah Reijnders mampu mencetak gol. Ia mencetak gol di kandang West Ham di menit 41 dengan sepakan kaki kanannya.

Kala itu, Reijnders menjadi pencetak gol pembuka. Namun, akhirnya AZ kalah 1-2 dari West Ham. Pada leg kedua pun AZ kalah lagi dengan skor 0-1. Dengan agregat 1-3, AZ gagal ke final.