Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |09:42 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025
Pelatih Lion City Sailors, Aleksandar Rankovic. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming laga Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang disiarkan secara streaming di RCTI+ itu tepatnya akan berlangsung pada Kamis (24/10/2024) malam WIB.

Bagi Persib, laga itu sangat penting karena mereka belum meraih poin dari dua laga yang sudah dimainkan. Namun, Lion City Sailors pun juga merasa pertandingan yang digelar di Stadion si Jalak Harupat nanti sama pentingnya untuk dimenangkan.

Jelang laga tersebut, pelatih Lion City Sailors FC, Aleksandar Rankovic mengungkapkan rasa senangnya bisa berada di Bandung dengan menghadapi Persib. Sebab ia mengetahui bahwa lawannya ini merupakan salah satu klub terbaik di Indonesia.

“Jadi kami senang menatap tantangan ini, sekarang setelah menuntaskan liga, karena tak ada lagi laga yang dimainkan di kompetisi maka kami bisa benar-benar fokus ke laga di liga champions ini. Kami tidak sabar untuk memulainya,” ujar Aleksandar Rankovic di Stadion SJH, Rabu (23/10/2024).

Pelatih asal Serbia ini memaklumi Persib Bandung melakukan persiapan untuk mengantisipasi taktik yang akan diterapkannya. Salah satunya mengantisipasi tendangan jarak jauh yang kerap dilakukan para pemainnya.

“Ya untuk itu adalah hal yang tidak bisa diprediksi, jika memang perlu mencetak gol dari luar kotak penalti maka kami mencetak gol dari luar kotak penalti, itu juga bagus,” sambung Rankovic.

Persib Bandung

“Jika mereka melihat gol kami di Liga Champions (ACL 2), mungkin dia benar. Tapi di liga, kami mencetak banyak gol di dalam kotak penalti,” tambahnya.

“Tapi saya paham ini kompetisi yang berbeda. Jadi pendekatan kami tetap sama di pertandingan dalam 2-3 bulan terakhir. Jadi mencetak gol di dalam atau luar kotak penalti itu tidak ada banyak perbedaan,” lanjut juru taktik Lion City Sailors tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/11/1638451/10-pelatih-sepak-bola-terkaya-di-dunia-wayne-rooney-kantongi-rp35-triliun-iys.jpg
10 Pelatih Sepak Bola Terkaya di Dunia, Wayne Rooney Kantongi Rp3,5 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/ac_milan_vs_napoli_berakhir_2_1_untuk_kemenangan.jpg
AC Milan Dapat Kabar Buruk jelang Menjamu AS Roma di Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement