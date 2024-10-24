Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025

JADWAL dan link live streaming laga Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang disiarkan secara streaming di RCTI+ itu tepatnya akan berlangsung pada Kamis (24/10/2024) malam WIB.

Bagi Persib, laga itu sangat penting karena mereka belum meraih poin dari dua laga yang sudah dimainkan. Namun, Lion City Sailors pun juga merasa pertandingan yang digelar di Stadion si Jalak Harupat nanti sama pentingnya untuk dimenangkan.

Jelang laga tersebut, pelatih Lion City Sailors FC, Aleksandar Rankovic mengungkapkan rasa senangnya bisa berada di Bandung dengan menghadapi Persib. Sebab ia mengetahui bahwa lawannya ini merupakan salah satu klub terbaik di Indonesia.

“Jadi kami senang menatap tantangan ini, sekarang setelah menuntaskan liga, karena tak ada lagi laga yang dimainkan di kompetisi maka kami bisa benar-benar fokus ke laga di liga champions ini. Kami tidak sabar untuk memulainya,” ujar Aleksandar Rankovic di Stadion SJH, Rabu (23/10/2024).

Pelatih asal Serbia ini memaklumi Persib Bandung melakukan persiapan untuk mengantisipasi taktik yang akan diterapkannya. Salah satunya mengantisipasi tendangan jarak jauh yang kerap dilakukan para pemainnya.

“Ya untuk itu adalah hal yang tidak bisa diprediksi, jika memang perlu mencetak gol dari luar kotak penalti maka kami mencetak gol dari luar kotak penalti, itu juga bagus,” sambung Rankovic.

“Jika mereka melihat gol kami di Liga Champions (ACL 2), mungkin dia benar. Tapi di liga, kami mencetak banyak gol di dalam kotak penalti,” tambahnya.

“Tapi saya paham ini kompetisi yang berbeda. Jadi pendekatan kami tetap sama di pertandingan dalam 2-3 bulan terakhir. Jadi mencetak gol di dalam atau luar kotak penalti itu tidak ada banyak perbedaan,” lanjut juru taktik Lion City Sailors tersebut.