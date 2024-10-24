Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025

LINK live streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Kamis (24/10/2024) pukul 19.00 WIB itu pun sudah sangat dinantikan oleh gelandang Lion City Sailors, yakni Song Ui-young,

Gelandang kelahiran Korea Selatan ini mengaku mengetahui kekuatan Persib Bandung lantaran pernah bermain di Liga 1 Indonesia dengan membela Persebaya Surabaya. Tepatnya di musim sebelumnya.

“Jadi saya merasa ini sangat familiar karena ketika saya datang ke Indonesia lagi, saya punya kenangan. Dan ketika saya bermain untuk Persebaya musim lalu, saya pernah bermain melawan Persib di Surabaya,” ungkap Song di SJH, Kamis (24/10/2024).

Dengan alasan itu, pemain berusia 30 tahun ini mengaku mengetahui cara bermain Persib Bandung. Tak tak hanya pemain, tapi juga sosok pelatihnya yakni Bojan Hodak.

“Ini akan menjadi laga kompetitif dan kami sudah melakukan persiapan. Kami akan menampilkan yang terbaik di laga besok,” tegasnya

Song mengaku sudah sangat menantikan laga ini. Apalagi ini merupakan laga kedua Lion City Sailors FC tampil di ACL 2 2024-2025.