HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |16:33 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025 di Vision+
Para pemain Persib Bandung kala berlatih. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis 24 Oktober 2024 malam WIB.

Ya, ajang AFC Champions League 2 2024-2025 memasuki matchday ketiga. Sejumlah duel seru akan tersaji, salah satunya mempertemukan Persib Bandung vs Lion City Sailors. Laga ini dijadwalkan kick off pukul 18.30 WIB dan kamu saksikan dengan klik link di sini.

Persib Bandung

Dua kali menelan kekalahan dari Thai Port dan Zhejian adalah hasil yang membuat Persib Bandung di posisi keempat pada klasemen Grup F. Pertandingan kali ini menjadi laga krusial bagi Persib Bandung untuk menunjukkan taringnya dan meraih 3 poin guna memperbaiki posisi di klasemen.

Menjadi tuan rumah, merupakan keuntungan bagi tim asuhan Bojan Hodak terbiasa dengan cuaca dan suara riuh dari para pendukung dapat membuat para pemain termotivasi. Mereka pun bisa bekerja gigih dalam membawa pulang 3 poin berharga atas Lion City Sailors.

Halaman:
1 2
      
