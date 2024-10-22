Persib Bandung vs Lion City Sailors FC: Adam Alis dan David da Silva Terancam Absen!

Persib Bandung terancam bermain tanpa David da Silva dan Adam Alis saat menjamu Lion City Sailors FC (Foto: AFC)

BANDUNG – Persib Bandung terancam tanpa Adam Alis dan David da Silva saat menjamu Lion City Sailors FC di matchday tiga AFC Champions League 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025). Keduanya tak terlihat dalam persiapan yang berlangsung Selasa (22/10/2024).

Pelatih Bojan Hodak menjelaskan Adam mengalami sakit. Pada akhirnya, pemain yang beroperasi sebagai gelandang itu harus absen saat tim menggelar persiapan.

“Tapi saya harap dia (Adam Alis) sudah kembali siap besok (Rabu),” harap Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Selasa (22/10/2024).

Sementara David, baru melakukan pemeriksaan magnetic resonance imaging (MRI). Sebab, striker andalannya itu mengalami infeksi di bagian lipatan pahanya.

“Dia (David da Silva) harus melakukan double check dan semoga besok hasilnya oke,” tutur pria asal Kroasia itu.

Hodak mengaku tidak berpikir untuk memainkan David di laga melawan Lion City Sailors FC. Namun setidaknya ia lebih mengetahui kondisi yang dialami striker asal Brasil itu.