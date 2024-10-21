Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

David da Silva Kembali Absen, Dokter Tim Persib Bandung Ungkap Kondisi Terkininya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |08:54 WIB
David da Silva Kembali Absen, Dokter Tim Persib Bandung Ungkap Kondisi Terkininya
Kondisi terkini David da Silva dibeberkan dokter tim Persib Bandung (Foto: Instagram/@davidasilva14)
A
A
A

BANDUNG – David da Silva kembali harus absen membela Persib Bandung di laga terakhirnya. Dokter tim, dr. Mochamad Rafi Ghani, membeberkan kondisi terkini striker berkepala plontos itu.

Awalnya David mengalami kendala di bagian abdomen bawah dan paha. Setelah pulih, striker asal Brasil itu mengalami pembengkakan di bagian kelenjar lipat paha kanannya.

David da Silva

Dengan alasan ini, David tidak dimainkan saat Persib Bandung berhadapan dengan Persebaya Surabaya pada Jumat 18 Oktober 2024 sore WIB. Bahkan, ia tak masuk dalam daftar susunan pemain.

Rafi mengatakan saat ini David tengah mengikuti program dari fisioterapis. Rencananya dalam dua hari ke depan akan dilakukan pemeriksaan melalui magnetic resonance imaging (MRI).

“Kalau dari hasil labnya bagus. Selasa (22 Oktober) kami lakukan MRI, semoga tidak ada apa-apa,” harap Rafi, dikutip Senin (21/10/2024).

Dengan alasan ini, sang dokter belum bisa memastikan keikutsertaan David saat Persib Bandung menghadapi Lion City Sailors FC. Laga ketiga grup F AFC Champions League 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025) itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 24 Oktober.

Halaman:
1 2
      
