HOME BOLA LIGA INDONESIA

Termasuk David Da Silva, 4 Pemain Persib Bandung Mulai Membaik tapi Masih Perlu Dipantau

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |14:14 WIB
Termasuk David Da Silva, 4 Pemain Persib Bandung Mulai Membaik tapi Masih Perlu Dipantau
Pemain Persib Bandung, David da Silva. (Foto: Instagram/davidasilva14)
BANDUNG - Bobotoh mendapatkan kabar baik jelang Liga 1 2024-2025 akan bergulir kembali, di mana keempat pemain Persib Bandung yang sempat cedera kini perlahan mulai membaik. Namun, menurut dokter tim Persib, M. Rafi Ghani, keempat pemain Maung Bandung itu masih perlu dipantau sebelum benar-benar dinyatakan fit untuk bermain.

Keempat pemain Persib yang kini berangsur membaik itu adalah David da Silva, Muhammad Rezaldi Hehanussa, Gustavo Franca, dan Febri Hariyadi.

Seperti diketahui, Febri mengalami cedera lutut yang cukup cukup parah. Mantan pemain berlabel Timnas Indonesia itu mengalami cedera saat membela Persib Bandung kontra Persis Solo di laga Grup A Piala Presiden 2024 pada Juli 2024 lalu.

Setelah dua bulan lamanya, kondisi Febri sudah mulai membaik. Kata Rafi, pemain berusia 28 tahun itu saat ini sudah tidak memakai alat bantu dan masih menjalani pemulihan yang diharapkan bisa cepat pulih dari cederanya.

Sesi latihan Persib Bandung

“Setelah dua bulan, Febri sudah tidak menggunakan alat bantu. Perkembangannya sangat baik, mudah-mudahan pemulihannya akan tambah cepat,” kata Rafi, dikutip dari situs resmi Persib Bandung, Sabtu (12/10/2024).

Sementara untuk Franca masih merasakan sedikit tidak nyaman di bagian paha. Kendati progres pemulihannya sangat baik, pemain asal Brasil itu masih menunggu pulih 100 persen untuk kembali bergabung bersama skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

