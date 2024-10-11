Persib Bandung vs Persebaya Surabaya Batal Gunakan GBLA, Pakai Stadion Si Jalak Harupat

DUEL Persib Bandung vs Persebaya Surabaya batal gunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Laga lanjutan Liga 1 2024-2025 itu akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat.

Diketahui, Persib Bandung akan menjamu Persebaya Surabaya pada Jumat (18/10/2024). Tetapi, laga tak jadi digelar di Stadion GBLA karena rumput menjadi alasannya.

Vice President Operations PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Andang Ruhiat, menjelaskan bahwa rumput Stadion GBLA masih belum siap untuk digunakan. Alhasil, laga ke-8 Liga 1 2024/2025 itu akan dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

“Setelah melakukan pengecekan dan mempertimbangkan sejumlah hal, kami memutuskan pertandingan antara Persib melawan Persebaya tetap digelar di Stadion si Jalak Harupat," kata Andang, Jumat (11/10/2024).

Andang mengaku awalnya Persib Bandung berencana akan menggunakan Stadion GBLA dalam menjamu Persebaya Surabaya. Pasalnya, proses renovasi Stadion serta lapangan ditargetkan akan berakhir hingga Oktober 2024.