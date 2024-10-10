Bela Timnas Indonesia, Dimas Drajad Diminta Bojan Hodak Pulang ke Persib Bandung Tidak dalam Keadaan Cedera

DIMAS Drajad dapat pesan khusus dari pelatihnya di Persib Bandung, yakni Bojan Hodak, dalam membela Timnas Indonesia. Dimas diminta Bojan Hodak tak pulang ke Persib Bandung dalam keadaan cedera usai membela Timnas Indonesia.

Bojan tak ingin kejadian pada pemanggilan sebelumnya terulang. Saat itu, Dimas Drajad diketahui yang dipersiapkan untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mengalami cedera.

Pada akhirnya, Dimas Drajad tidak dimainkan dalam dua pertandingan awal putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Bahkan, dirinya tak masuk daftar susunan pemain Timnas Indonesia.

“Yang kedua, tentu saja ini level yang berbeda tapi bagi kami Dimas adalah perekrutan pemain top,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Kamis (10/10/2024).

Bojan Hodak menilai Dimas Drajad sudah bermain dengan sangat bagus bersama Persib Bandung. Pemainnya itu pun sudah berhasil menyumbangkan gol dan assist.