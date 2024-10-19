Jadwal dan Link Live Streaming La Liga di Vision+, Ada Barcelona dan Real Madrid!

JAKARTA – Pekan ke-10 La Liga Spanyol 2024-2025 akan digelar pada 19 hingga 21 Oktober 2024. Seluruh pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan live streaming dengan klik di sini. Ada 10 pertandingan yang akan berlangsung. Setelah itu, dua klub besar Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, siap berkompetisi. Real Madrid akan melawat ke kandang Celta Vigo, sedangkan Barcelona akan bermain di kandang sendiri menghadapi Sevilla.

Setiap pertandingan adalah pertempuran epik yang tak boleh kamu lewatkan. Saksikan aksi para tim sepakbola dunia yang beradu skill dan strategi di lapangan hijau! Streaming dengan klik di sini channel beIN Sport 1 dan 3 di Vision+.

Berikut Jadwal Lengkap La Liga:

Sabtu, 19 Oktober 2024

01.55 WIB : Alaves vs Valladolid

18.55 WIB : Athletic Club vs Espanyol

21.10 WIB : Osasuna vs Real Betis

23.25 WIB : Girona vs Real Sociedad

Nonton dengan klik di sini.

Minggu, 20 Oktober 2024

01.55 WIB : Celta Vigo vs Real Madrid

18.55 WIB : Mallorca vs Rayo

23.10 WIB : Atletico vs Leganes

23.25 WIB : Villarreal vs Getafe

Nonton dengan klik di sini.

Senin, 21 Oktober 2024

01.55 WIB : Barcelona vs Sevilla

Nonton dengan klik di sini.

Selasa, 22 Oktober 2024

01.55 WIB : Valencia vs Las Palmas

Nonton dengan klik di sini.