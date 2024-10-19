JAKARTA – Pekan ke-10 La Liga Spanyol 2024-2025 akan digelar pada 19 hingga 21 Oktober 2024. Seluruh pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan live streaming dengan klik di sini. Ada 10 pertandingan yang akan berlangsung. Setelah itu, dua klub besar Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, siap berkompetisi. Real Madrid akan melawat ke kandang Celta Vigo, sedangkan Barcelona akan bermain di kandang sendiri menghadapi Sevilla.
Berikut Jadwal Lengkap La Liga:
Sabtu, 19 Oktober 2024
01.55 WIB : Alaves vs Valladolid
18.55 WIB : Athletic Club vs Espanyol
21.10 WIB : Osasuna vs Real Betis
23.25 WIB : Girona vs Real Sociedad
Minggu, 20 Oktober 2024
01.55 WIB : Celta Vigo vs Real Madrid
18.55 WIB : Mallorca vs Rayo
23.10 WIB : Atletico vs Leganes
23.25 WIB : Villarreal vs Getafe
Senin, 21 Oktober 2024
01.55 WIB : Barcelona vs Sevilla
Selasa, 22 Oktober 2024
01.55 WIB : Valencia vs Las Palmas
