Malik Risaldi Debut Bersama Timnas Indonesia, Pelatih Persebaya Surabaya Bangga

SURABAYA - Pemain Persebaya Surabaya, Malik Risaldi masuk dalam starting line up saat melakoni debutnya bersama Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Kabar itu lantas disambut baik oleh seluruh skuad Persebaya, bahkan sang pelatih, Paul Munster mengaku bangga.

Ya, Munster senang melihat Malik Risaldi debut dengan Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apalagi, anak asuhnya itu langsung dipercaya sebagai starter.

Malik dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk tampil starter saat Timnas Indonesia imbang 2-2 kontra Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis (10/10/2024). Pada laga debutnya ini, dia sempat mengalami insiden di awal laga karena pelipisnya berdarah usai benturan dengan Waleed Al Hayam.

Namun, Malik masih bisa bangkit melanjutkan permainan dengan kondisi kepala yang diperban. Sampai akhirnya, pemain Persebaya Surabaya ini baru ditarik keluar Shin Tae-yong pada menit ke-58 dan digantikan oleh Marselino Ferdinan.

Penampilan debut Malik bersama Timnas Indonesia ini turut membuat Munster senang. Juru taktik kelahiran Inggris ini mengakui telah memberikan wejangan kepada anak didiknya itu selama beraksi membela Skuad Garuda.

“Senang melihat Malik di sebelas pertama. Dan ya, saya juga menyampaikan beberapa pesan kepadanya," kata Munster, dilansir dari situs resmi Persebaya Surabaya, Minggu (13/10/2024).