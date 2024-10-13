Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malik Risaldi Debut Bersama Timnas Indonesia, Pelatih Persebaya Surabaya Bangga

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |00:36 WIB
Malik Risaldi Debut Bersama Timnas Indonesia, Pelatih Persebaya Surabaya Bangga
Debut Malik Risaldi bersama Timnas Indonesia di laga melawan Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Pemain Persebaya Surabaya, Malik Risaldi masuk dalam starting line up saat melakoni debutnya bersama Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Kabar itu lantas disambut baik oleh seluruh skuad Persebaya, bahkan sang pelatih, Paul Munster mengaku bangga.

Ya, Munster senang melihat Malik Risaldi debut dengan Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apalagi, anak asuhnya itu langsung dipercaya sebagai starter.

Malik dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk tampil starter saat Timnas Indonesia imbang 2-2 kontra Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis (10/10/2024). Pada laga debutnya ini, dia sempat mengalami insiden di awal laga karena pelipisnya berdarah usai benturan dengan Waleed Al Hayam.

Namun, Malik masih bisa bangkit melanjutkan permainan dengan kondisi kepala yang diperban. Sampai akhirnya, pemain Persebaya Surabaya ini baru ditarik keluar Shin Tae-yong pada menit ke-58 dan digantikan oleh Marselino Ferdinan.

Paul Munster

Penampilan debut Malik bersama Timnas Indonesia ini turut membuat Munster senang. Juru taktik kelahiran Inggris ini mengakui telah memberikan wejangan kepada anak didiknya itu selama beraksi membela Skuad Garuda.

“Senang melihat Malik di sebelas pertama. Dan ya, saya juga menyampaikan beberapa pesan kepadanya," kata Munster, dilansir dari situs resmi Persebaya Surabaya, Minggu (13/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634087/hasil-ligafutsalprofesional-dibekuk-cosmo-jne-bintang-timur-surabaya-telan-kekalahan-perdana-alv.webp
Hasil LigaÂ FutsalÂ Profesional: Dibekuk Cosmo JNE, Bintang Timur Surabaya Telan Kekalahan Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/defender_chelsea_reece_james_merayakan_golnya_ke_g.jpg
Hasil Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Inggris: The Blues Pesta Gol di Kandang Lawan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement