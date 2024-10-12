Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Ikut Antusias Soroti Kevin Diks yang Segera Perkuat Timnas Indonesia: Jadi Penyemangat Baru Skuad Garuda!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |23:00 WIB
Media Belanda Ikut Antusias Soroti Kevin Diks yang Segera Perkuat Timnas Indonesia: Jadi Penyemangat Baru Skuad Garuda!
Kevin Diks kala membela FC Copenhagen. (Foto: FC Copenhagen)
A
A
A

MEDIA Belanda, Voetbal Primeur, ikut soroti Kevin Diks yang segera perkuat Timnas Indonesia. Mereka yakin kehadiran Kevin Diks bakal jadi penyemangat baru bagi skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengumumkan bahwa pihaknya mulai memproses naturalisasi Kevin Diks. Bek FC Copenhagen itu sudah bersalaman dengan Erick, yang menjadi sinyal kuat proses naturalisasi segera dimulai.

Kevin Diks

Voetbal Primeur menilai bergabungnya Kevin akan menjadi kekuatan baru bagi Timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu dipercaya bisa menjadi penyemangat baru bagi skuad besutan Shin Tae-yong.

“Bagi Indonesia, itu menjadi penyemangat baru bagi tim yang semakin kuat,” tulis Voetbal Primeur dalam laporannya, dikutip pada Sabtu (12/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713/shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711/timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177709/timnas_indonesia-Ljd0_large.jpg
Timnas Indonesia Bisa Ditangani Pelatih Eropa Lagi, Pengamat: Tetapi Ada Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634093/hasil-ligafutsalprofesional-moncongbulo-gebuk-raybit-fc-yqy.webp
Hasil LigaÂ FutsalÂ Profesional: Moncongbulo Gebuk Raybit FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/unggul_fc_menundukkan_kuda_laut_nusantara_5_1_pada.jpg
Hasil Pro Futsal League: Unggul FC Gulung Kuda Laut Nusantara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement