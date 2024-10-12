Media Belanda Ikut Antusias Soroti Kevin Diks yang Segera Perkuat Timnas Indonesia: Jadi Penyemangat Baru Skuad Garuda!

MEDIA Belanda, Voetbal Primeur, ikut soroti Kevin Diks yang segera perkuat Timnas Indonesia. Mereka yakin kehadiran Kevin Diks bakal jadi penyemangat baru bagi skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengumumkan bahwa pihaknya mulai memproses naturalisasi Kevin Diks. Bek FC Copenhagen itu sudah bersalaman dengan Erick, yang menjadi sinyal kuat proses naturalisasi segera dimulai.

Voetbal Primeur menilai bergabungnya Kevin akan menjadi kekuatan baru bagi Timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu dipercaya bisa menjadi penyemangat baru bagi skuad besutan Shin Tae-yong.

“Bagi Indonesia, itu menjadi penyemangat baru bagi tim yang semakin kuat,” tulis Voetbal Primeur dalam laporannya, dikutip pada Sabtu (12/10/2024).