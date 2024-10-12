Peringatkan Rafael Struick Cs Jelang Laga Timnas Indonesia vs China, Sumardji: Tetap Fokus dan Waspada!

QINGDAO – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memberi peringatan kepada Rafael Struick cs jelang menghadapi China di laga keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia ingin para pemain Timnas Indonesia tak remehkan lawan sehingga tetap menjaga fokus dan waspada untuk menghadapi lawan.

Diketahui, China belum meraih poin dari tiga pertandingan terakhir di putaran ketiga. Tim besutan Branko Ivankovic tersebut kalah dari Jepang (0-7), Arab Saudi (1-2), dan Australia (1-3).

Hasil minor ini membuat Timnas Indonesia unggul di atas kertas. Diketahui, Skuad Garuda belum terkalahkan dalam tiga pertandingan sebelumnya usai menahan imbang Arab Saudi (1-1), Australia (0-0), dan Bahrain (2-2).

Namun demikian, Sumardji meminta Timnas Indonesia tidak meremehkan China. Mantan Kapolrestabes Sidoarjo itu meminta pasukan Shin Tae-yong mempersiapkan diri sebaik mungkin.

“Kami akan tetap fokus dan tetap waspada,” kata Sumardji dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (12/10/2024).