Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Peringatkan Rafael Struick Cs Jelang Laga Timnas Indonesia vs China, Sumardji: Tetap Fokus dan Waspada!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |21:32 WIB
Peringatkan Rafael Struick Cs Jelang Laga Timnas Indonesia vs China, Sumardji: Tetap Fokus dan Waspada!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memberi peringatan kepada Rafael Struick cs jelang menghadapi China di laga keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia ingin para pemain Timnas Indonesia tak remehkan lawan sehingga tetap menjaga fokus dan waspada untuk menghadapi lawan.

Diketahui, China belum meraih poin dari tiga pertandingan terakhir di putaran ketiga. Tim besutan Branko Ivankovic tersebut kalah dari Jepang (0-7), Arab Saudi (1-2), dan Australia (1-3).

Timnas Indonesia

Hasil minor ini membuat Timnas Indonesia unggul di atas kertas. Diketahui, Skuad Garuda belum terkalahkan dalam tiga pertandingan sebelumnya usai menahan imbang Arab Saudi (1-1), Australia (0-0), dan Bahrain (2-2).

Namun demikian, Sumardji meminta Timnas Indonesia tidak meremehkan China. Mantan Kapolrestabes Sidoarjo itu meminta pasukan Shin Tae-yong mempersiapkan diri sebaik mungkin.

“Kami akan tetap fokus dan tetap waspada,” kata Sumardji dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (12/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177786/shin_tae_yong_bisa_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_latih_skuad_garuda_pssi-6V2R_large.jpg
Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia jika Comeback ke Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177770/shin_tae_yong_menyukai_unggahan_mochamad_iriawan_yang_minta_sty_balik_ke_timnas_indonesia_shintaeyong7777-ujQw_large.jpg
Shin Tae-yong Sukai Unggahan Iwan Bule yang Minta PSSI Kembali Kontrak STY sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713/shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711/timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634249/hasil-drawing-sepak-bola-sea-games-2025-indonesia-bentrok-myanmar-filipina-dan-singapura-esl.webp
Hasil Drawing Sepak Bola SEA Games 2025: Indonesia Bentrok Myanmar, Filipina, dan Singapura
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/22/7_perlengkapan_olahraga_bola_voli_ilustrasi.jpg
Comeback! Timnas Voli Putra Indonesia Hajar Thailand di Asian Youth Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement