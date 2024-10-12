Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata Erick Thohir soal Kapan Kevin Diks Mulai Bela Timnas Indonesia: Kalau November Bisa, Kenapa Tidak?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |21:17 WIB
Kata Erick Thohir soal Kapan Kevin Diks Mulai Bela Timnas Indonesia: Kalau November Bisa, Kenapa Tidak?
Kevin Diks segera bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal kapan Kevin Diks bisa mulai bela Timnas Indonesia. Ada peluang Kevin Diks sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia pada bulan depan atau November 2024.

Ya, Erick Thohir baru saja memastikan bahwa Kevin Diks akan turut gabung memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu ditandai dengan foto bersalaman antara Erick Thohir dengan Kevin Diks yang diunggah di Instagram pribadinya @erickthohir pada siang tadi.

Kevin Diks

Erick pun berharap Kevin Diks bisa segera membela Timans Indonesia, bahkan berpeluang pada November 2024. Diakui Erick, pihaknya tengah mempercepat proses berkas dan dokumen naturalisasi Kevin Diks, termasuk persetujuan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dan DPR RI.

"Kalau sudah salaman, berarti kan sudah fix lah. Tinggal prosesnya. Tentu kita akan mendorong kepada bapak Presiden, setelahnya tentu DPR, untuk ada percepatan," terangnya di Pos Bloc, Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

Namun, jika melihat dari proses naturalisasi, Erick mengatakan Kevin Diks kemungkinan baru bisa mulai main dengan Timnas Indonesia baru Maret 2025.

"Window-nya kalau kita lihat di bulan Maret (2025) bisa main. Tapi kalau bisa November (2024), kenapa tidak," imbuhnya.

Adapun bulan depan, Timnas Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) melawan Timnas Jepang. Laga itu akan digelar pada 15 November 2024.

Halaman:
1 2
      
