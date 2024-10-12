Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Langsung Gelar Latihan Perdana Usai Tiba di China, Shin Tae-yong Bagi Pemain Jadi 2 Grup

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |20:22 WIB
Timnas Indonesia Langsung Gelar Latihan Perdana Usai Tiba di China, Shin Tae-yong Bagi Pemain Jadi 2 Grup
Shayne Pattynama kala berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
QINGDAO Timnas Indonesia gelar latihan perdana setibanya di China. Dalam Latihan perdana yang digelar di Stadion Qingdao Tiantai pada hari ini, Sabtu (12/10/2024), pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membagi pemainnya menjadi 2 grup.

Hal ini dilakukan Shin Tae-yong sebagai stratego untuk menjaga kebugaran anak asuhnya. Sesi latihan perdana dibagi menjadi dua tim, yakni untuk pemain yang bermain kontra Bahrain, dan yang tidak diturunkan.

Shin Tae-yong

“Karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi dua grup,” kata Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (12/10/2024).

“Untuk yang di hotel, untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi di pusat gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin, berlatih normal di lapangan,” sambungnya.

