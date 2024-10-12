Timnas Indonesia Langsung Gelar Latihan Perdana Usai Tiba di China, Shin Tae-yong Bagi Pemain Jadi 2 Grup

QINGDAO – Timnas Indonesia gelar latihan perdana setibanya di China. Dalam Latihan perdana yang digelar di Stadion Qingdao Tiantai pada hari ini, Sabtu (12/10/2024), pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membagi pemainnya menjadi 2 grup.

Hal ini dilakukan Shin Tae-yong sebagai stratego untuk menjaga kebugaran anak asuhnya. Sesi latihan perdana dibagi menjadi dua tim, yakni untuk pemain yang bermain kontra Bahrain, dan yang tidak diturunkan.

“Karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi dua grup,” kata Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (12/10/2024).

“Untuk yang di hotel, untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi di pusat gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin, berlatih normal di lapangan,” sambungnya.