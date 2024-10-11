Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Terus-terusan Telan Hasil Buruk di AFC Champions League 2 2024-2025, Bojan Hodak: Tak Pengaruhi Mood Pemain

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |02:00 WIB
Persib Bandung Terus-terusan Telan Hasil Buruk di AFC Champions League 2 2024-2025, Bojan Hodak: Tak Pengaruhi Mood Pemain
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan pasukannya tak pernah terpengaruh dengan hasil buruk yang diterima timnya di AFC Champions League 2 (ACL 2) 2024-2025. Meski memang merasa kecewa, Bojan memastikan mood para pemainnya baik-baik saja.

Persib tercatat sudah dua kali memainkan laga ACL 2 2024-2025 dan hasil selalu menelan kekalahan. Pertama saat dikalahkan klub Thailand, Port FC 0-1 dan terbaru dipermalukan wakil China, Zhejiang FC dengan skor 0-1.

Menanggapi hasil buruk itu, Bojan hanya mengatakan mood para pemainnya masih baik-baik saja. Tentunya hal tersebut baik untuk menjaga fokus Persib di Liga 1 2024-2025.

“Mood mereka bagus. Satu-satunya hal adalah ketika berlatih menghadapi Liga Champions (ACL 2) dan bermain di lapangan seperti di China, itu fantastis. Mereka punya sepuluh lapangan latihan,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Rabu (9/10/2024).

Zhejiang FC vs Persib Bandung

Selain itu, lanjutnya, Persib Bandung juga belum mengalami kekalahan di Liga 1 2024-2025. Sehingga ini membantu mood pemain dalam menghadapi pertandingan selanjutnya.

“Di ACL orang-orang tidak realistis dan mereka mengatakan bahwa ini grup yang mudah. Saya katakan, klub dari Indonesia tidak dapat hasil yang bagus di 13 tahun terakhir dan belum pernah lolos ke Liga Champions. Jadi ini level yang lebih tinggi tapi orang-orang tidak mengerti,” kesal Bojan.

Pelatih asal Kroasia ini menilai banyak yang tidak memahami bahwa Zhejiang bekerja keras dua kali lipat ketimbang timnya. Alhasil, Persib Bandung berada di posisi dasar klasemen sementara grup F ACL 2 2024-2025.

“Ini bukan karena ada seseorang yang membenci kami, tapi hasil dari klub Indonesia cukup buruk dalam 20 tahun terakhir, karena pemain yang didatangkan, kami tidak punya budget yang besar,” sambung Bojan Hodak

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/16/11/1633137/pernyataan-patrick-kluivert-usai-dipecat-dari-timnas-indonesia-masih-belum-minta-maaf-ucf.jpg
Pernyataan Patrick Kluivert usai Dipecat dari Timnas Indonesia, Masih Belum Minta Maaf
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Ditanya Target Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Jawabannya Bikin Ngakak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement