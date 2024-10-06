3 Pemain Keturunan Timnas Indonesia yang Sudah Tiba di Bahrain, Nomor 1 Thom Haye!

ADA 3 pemain keturunan Timnas Indonesia yang sudah tiba di Bahrain menarik untuk dibahas. Sebab para pemain keturunan itu tiba lebih cepat dari rekan setim mereka yang masih sibuk bersama klub masing-masing.

Sepert yang diketahui, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah memanggil 27 nama untuk menghadapi Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga ketiga dan keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu pun berlangsung pada 10 dan 15 Oktober 2024.

Menariknya para pemain Timnas Indonesia langsung berkumpul di Bahrain untuk mempersiapkan diri melawan negara Timur Tengah tersebut. Para pemain lokal diketahui sudah tiba di Bahrain, sementara untuk para pemain keturunan tercatat baru tiga saja yang sudah terlihat. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Keturunan Timnas Indonesia yang Sudah Tiba di Bahrain:

3. Sandy Walsh





Sandy Walsh telah menyelesaikan pertandingan bersama klubnya, KV Mechelen pada 5 Oktober 2024 kemarin. Karena Liga Belgia sudah memasuki jeda internasional, maka ia pun sudah bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia.

Sandy Walsh sendiri dipercaya bakal bermain saat melawan Bahrain. Sebab saat melawan Australia dan Arab Saudi, STY mempercayakan posisi wingback kanan terhadap pemain berusia 29 tahun tersebut.