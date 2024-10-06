Laga Timnas Indonesia vs Bahrain Dipimpin Wasit Kontroversi, Pasukan Shin Tae-yong Tak Panik

JAKARTA – Wasit kontroversial, Ahmed Al Kaf, dikabarkan bakal memimpin jalannya pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menanggapi hal tersebut, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji pun menegaskan tim asuhan Shin Tae-yong tidak panik, karena ia percaya wasit yang sudah ditunjuk pasti bakal bersifat profesional.

Timnas Indonesia akan bersua dengan Bahrain dalam laga ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis (10/10/2024) pukul 23.OO WIB di Bahrain National Stadium, Riffa.

Pertandingan ini tentu sangat penting bagi perjalanan Skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Sebab, Mees Hilgers dan kolega diharapkan bisa mendulang poin dari Bahrain.

Untuk laga ini, kabarnya wasit yang ditunjuk berasal dari salah satu negara Timur Tengah, yakni Oman. Dia adalah Ahmed Al Kaf, yang akan dibantu oleh dua asisten wasit yaitu Abu Baker Al-Amri dan Rashid Al Gathi.

Ahmed Al Kaf sendiri akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh publik karena dikenal sebagai wasit yang tegas dan mudah memberikan kartu para pemain. Salah satu contohnya ketika dia memimpin laga Liga Champions Asia pada Maret lalu antara Al Nassr vs Al Ain di mana dia mengeluarkan 10 kartu yang terdiri dari sembilan kartu kuning dan satu kartu merah.

Di samping itu, Ahmed Al Kaf juga dikenal sempat membuat keputusan kontroversial dalam laga Piala Asia U-23 2020 lalu. Kala itu, dia memimpin pertandingan antara Arab Saudi vs Thailand dan disebut-sebut menguntungkan pihak Arab Saudi karena memberikan penalti setelah melihat VAR. Alhasil, Thailand kalah dari negara Timur Tengah itu dengan skor 0-1.