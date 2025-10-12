Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calvin Verdonk Patah Hati, Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Harus Kandas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 12 Oktober 2025 |19:36 WIB
Calvin Verdonk Patah Hati, Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Harus Kandas
Calvin Verdonk merasa patah hati karena mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 harus kandas (Foto: AFC)
A
A
A

JEDDAH – Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, merasa sangat sedih setelah mimpi ke Piala Dunia 2026 kandas begitu saja. Ia pun tak kuasa menahan tangis.

Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Timnas Irak di laga kedua Grup B Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB. 

Kekalahan tersebut sekaligus mengubur mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tim besutan Patrick Kluivert harus puas finis sebagai juru kunci Grup B dengan koleksi nol poin setelah tanpa kemenangan di dua pertandingan.

1. Sangat Kecewa

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: AFC)

Sambil menahan tangis, Verdonk sangat kecewa karena gagal mewujudkan mimpi besar seluruh masyarakat Indonesia. Namun, ia menegaskan seluruh pemain terah berjuang maksimal untuk membawa Garuda terbang ke Piala Dunia 2026.

“Ya mimpi itu sudah berakhir, sangat menyakitkan. Saya tidak tahu kata apa yang harus dipakai, tapi kami sudah kasih segalanya,” kata Verdonk, dilansir dari laman Instagram The Haye Way, Minggu (12/10/2025).

“Tapi akhirnya tidak ada. Anda tahu kami telah memberikan segalanya, tapi tidak cukup untuk dua laga ini,” imbuh bek berusia 28 tahun itu. 

Sebelumnya, saat melawan Arab Saudi, Verdonk harus absen karena masih dalam proses pemulihan cedera. Pemain LOSC Lille itu mengaku sangat frustrasi karena hanya bisa menjadi penonton pada pertandingan pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176239/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_di_vision-2P05_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa di Vision+: Belanda dan Jerman Siap Beraksi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176238/patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_dihujat_gara_gara_tidak_menghampiri_suporter_timnas_indonesia_usai_laga_kontra_timnas_irak-HNPU_large.jpg
Tidak Hampiri Suporter Timnas Indonesia Usai Laga, Patrick Kluivert dan Staf Pelatih Panen Hujatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176233/momen_jay_idzes_minta_suporter_timnas_indonesia_hentikan_lemparan_botol_di_laga_melawan_timnas_irak_mencuri_perhatian-05NH_large.jpg
Momen Jay Idzes Minta Suporter Timnas Indonesia Hentikan Lemparan Botol hingga Punguti Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176221/erling_haaland-wDZR_large.jpg
Erling Haaland Hancurkan Israel 5-0, Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diwarnai Aksi Dukungan untuk Palestina
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631391/kluivertout-bergema-di-sosmed-usai-kubur-mimpi-indonesia-lolos-piala-dunia-2026-atg.webp
#Kluivertout Bergema di Sosmed usai Kubur Mimpi Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Belanda Vs Finlandia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement