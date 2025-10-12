Calvin Verdonk Patah Hati, Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Harus Kandas

Calvin Verdonk merasa patah hati karena mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 harus kandas (Foto: AFC)

JEDDAH – Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, merasa sangat sedih setelah mimpi ke Piala Dunia 2026 kandas begitu saja. Ia pun tak kuasa menahan tangis.

Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Timnas Irak di laga kedua Grup B Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.

Kekalahan tersebut sekaligus mengubur mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tim besutan Patrick Kluivert harus puas finis sebagai juru kunci Grup B dengan koleksi nol poin setelah tanpa kemenangan di dua pertandingan.

1. Sangat Kecewa

Sambil menahan tangis, Verdonk sangat kecewa karena gagal mewujudkan mimpi besar seluruh masyarakat Indonesia. Namun, ia menegaskan seluruh pemain terah berjuang maksimal untuk membawa Garuda terbang ke Piala Dunia 2026.

“Ya mimpi itu sudah berakhir, sangat menyakitkan. Saya tidak tahu kata apa yang harus dipakai, tapi kami sudah kasih segalanya,” kata Verdonk, dilansir dari laman Instagram The Haye Way, Minggu (12/10/2025).

“Tapi akhirnya tidak ada. Anda tahu kami telah memberikan segalanya, tapi tidak cukup untuk dua laga ini,” imbuh bek berusia 28 tahun itu.

Sebelumnya, saat melawan Arab Saudi, Verdonk harus absen karena masih dalam proses pemulihan cedera. Pemain LOSC Lille itu mengaku sangat frustrasi karena hanya bisa menjadi penonton pada pertandingan pertama.