Tak Permasalahkan Jadwal Padat, Persib Bandung Siap Menggila Hadapi Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak mengklaim timnya siap tampil menggila saat menghadapi Port FC di ajang AFC Champions League 2 2024-2025. Bojan Hodak bahkan mengatakan jadwal padat tak menjadi masalah serius bagi timnya.

Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- hanya punya waktu tiga hari untuk menyiapkan diri melawan Port FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis 19 September 2024. Sebelumnya, mereka memainkan laga melawan PSIS yang berkesudahan 2-1, Sabtu (15/9/2024).

Bojan Hodak mengatakan timnya tetap harus menampilkan performa terbaik dalam laga itu meskipun persiapan mepet. Tujuannya agar Persib bisa meraih hasil maksimal dalam laga nanti meskipun tidak mudah.

"Kami harus memainkan banyak pertandingan dalam waktu yang pendek, tapi akan tetap bermain dan mengerahkan kemampuan terbaik,” kata Bojan dilansir dari laman Persib, Rabu (18/9/2024).

Pelatih asal Kroasia itu memprediksi Marc Klok dan kolega bakal mendapatkan ujian berat melawan tim asal Thailand sepanjang 90 menit. Menurutnya, tim lawan akan berjuang habis-habisan dalam usaha mencuri poin dari Persib Bandung.