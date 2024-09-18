Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Tak Permasalahkan Jadwal Padat, Persib Bandung Siap Menggila Hadapi Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:00 WIB
Tak Permasalahkan Jadwal Padat, Persib Bandung Siap Menggila Hadapi Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (Foto: Persib)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak mengklaim timnya siap tampil menggila saat menghadapi Port FC di ajang AFC Champions League 2 2024-2025. Bojan Hodak bahkan mengatakan jadwal padat tak menjadi masalah serius bagi timnya.

Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- hanya punya waktu tiga hari untuk menyiapkan diri melawan Port FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis 19 September 2024. Sebelumnya, mereka memainkan laga melawan PSIS yang berkesudahan 2-1, Sabtu (15/9/2024).

 

Bojan Hodak mengatakan timnya tetap harus menampilkan performa terbaik dalam laga itu meskipun persiapan mepet. Tujuannya agar Persib bisa meraih hasil maksimal dalam laga nanti meskipun tidak mudah.

 BACA JUGA:

"Kami harus memainkan banyak pertandingan dalam waktu yang pendek, tapi akan tetap bermain dan mengerahkan kemampuan terbaik,” kata Bojan dilansir dari laman Persib, Rabu (18/9/2024).

Pelatih asal Kroasia itu memprediksi Marc Klok dan kolega bakal mendapatkan ujian berat melawan tim asal Thailand sepanjang 90 menit. Menurutnya, tim lawan akan berjuang habis-habisan dalam usaha mencuri poin dari Persib Bandung.

Halaman:
1 2
      
