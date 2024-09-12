Imbangi Australia 0-0, Marc Klok Puji Permainan Timnas Indonesia

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Marc Klok memuji permainan rekan setimnya di Timnas Indonesia yang mampu menahan 0-0 Australia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut Klok, permainan Garuda sudah benar-bener berkembang sehingga mampu mengimbangi permainan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September 2024 kemarin.

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini memastikan hasil imbang itu sudah menjadi target timnas Indonesia. Sebab lawan yang dihadapi adalah Australia, yang mana merupakan salah satu tim terkuat di Asia.

BACA JUGA: Media Vietnam Sanjung dan Sebut Timnas Indonesia sebagai Tim Terkuat di ASEAN Usai Imbang Lawan Australia

“Pasti ini hasil yang baik, hasil bagus di kompetisi Asia, itu yang kita inginkan karena kita berkeinginan masuk FIFA ranking 100 dan kita butuh laga seperti ini,” kata Marc Klok, Kamis (12/9/2024).

Secara kebetulan, Timnas Indonesia berada satu grup dengan tim dari negara-negara top di Asia. Sebelumnya Arab Saudi dan Australia, lalu nanti akan menghadapi Jepang.

Menanggapi hal itu, Klok senang Timnsa Indonesia sudah sangat berkembang. Sebab ia merasa jika laga tersebut terjadi beberapa tahun lalu, mungkin Garuda sudah terbantai oleh tim kuat seperti Arab Saudi atau Australia.

“Kita juga butuh skuad yang bagus, mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita selalu kalah 4-0, 5-0, tapi sekarang sulit (bagi lawan) karena kita kelihatan ada perbaikan, hasilnya bagus,” tuturnya.