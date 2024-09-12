Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Imbangi Australia 0-0, Marc Klok Puji Permainan Timnas Indonesia

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |20:54 WIB
Imbangi Australia 0-0, Marc Klok Puji Permainan Timnas Indonesia
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/marcklok)
A
A
A

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Marc Klok memuji permainan rekan setimnya di Timnas Indonesia yang mampu menahan 0-0 Australia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut Klok, permainan Garuda sudah benar-bener berkembang sehingga mampu mengimbangi permainan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September 2024 kemarin.

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini memastikan hasil imbang itu sudah menjadi target timnas Indonesia. Sebab lawan yang dihadapi adalah Australia, yang mana merupakan salah satu tim terkuat di Asia.

“Pasti ini hasil yang baik, hasil bagus di kompetisi Asia, itu yang kita inginkan karena kita berkeinginan masuk FIFA ranking 100 dan kita butuh laga seperti ini,” kata Marc Klok, Kamis (12/9/2024).

Secara kebetulan, Timnas Indonesia berada satu grup dengan tim dari negara-negara top di Asia. Sebelumnya Arab Saudi dan Australia, lalu nanti akan menghadapi Jepang.

Marc Klok

Menanggapi hal itu, Klok senang Timnsa Indonesia sudah sangat berkembang. Sebab ia merasa jika laga tersebut terjadi beberapa tahun lalu, mungkin Garuda sudah terbantai oleh tim kuat seperti Arab Saudi atau Australia.

“Kita juga butuh skuad yang bagus, mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita selalu kalah 4-0, 5-0, tapi sekarang sulit (bagi lawan) karena kita kelihatan ada perbaikan, hasilnya bagus,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658577/gabungkan-olahraga-dan-hiburan-brothersphere-bakal-digelar-di-jakarta-xlp.webp
Gabungkan Olahraga dan Hiburan, Brothersphere Bakal Digelar di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/hector_souto.jpg
Terbongkar! Ini Kalimat Sakti Hector Souto yang Bikin Thailand Bertekuk Lutut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement