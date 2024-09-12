Media Vietnam Sanjung dan Sebut Timnas Indonesia sebagai Tim Terkuat di ASEAN Usai Imbang Lawan Australia

MEDIA asal Vietnam, Soha, menyanjung performa Tim Nasional (Timnas) Indonesia usai menahan Australia 1-1 di matchday kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Melihat permainan Garuda, media Vietnam tersebut lantas menyebut Timnas Indonesia sebagai yang terkuat di Asia Tenggara (ASEAN).

Seperti yang diketahui, sebelumnya dua tim terkuat di Asia Tenggara kerap kali dihubungkan dengan Thailand dan Vietnam. Kendati demikian, formasi itu kini mulai berubah seiring semakin kuatnya Timnas Indonesia.

Kehadiran pelatih Shin Tae-yong serta program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI berhasil memperkuat Timnas Indonesia secara instan. Perlahan peta kekuatan di ASEAN mulai berubah dan Timnas Indonesia mulai merajai.

Terbukti hanya Timnas Indonesia wakil ASEAN yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tak hanya sekadar lolos, Garuda pun sukses menahan Australia dan Arab Saudi yang merupakan tim langganan Piala Dunia.

Lengkapnya Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan membuat Australia frustrasi 0-0 di dua laga awal Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Melihat permainan Timnas Indonesia yang mampu mengimbangi dua tim kuat di Asia tersebut Soha pun merasa takjub.

Soha bahkan menilai Timnas Indonesia kini jauh lebih baik dari tim dari negera mereka sendiri, yakni Timnas Vietnam. Karena itulah, Soha melabeli Timnas Indonesia kini sebagai tim terkuat di ASEAN.