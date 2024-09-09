Kalah di Laga Pembuka Pegadaian Liga 2 2024-2025, Gresik United Tetap Optimis Promosi ke Liga 1

GRESIK United menelan kekalahan 1-2 dari Persibo Bojonegoro dalam laga pembuka Grup 3 Pegadaian Liga 2 2024-2025. Meski begitu, sang pelatih, Stefan Keeltjes, menegaskan bahwa target timnya pada musim ini adalah promosi ke Liga 1 musim depan.

Bertandang ke Stadion Letjend H. Soedirman, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (7/9/2024) sore WIB, Gresik United sudah tertinggal satu gol saat laga baru berjalan tujuh menit oleh gol Osas Saha. Kemudian pada menit 24 Persibo menggandakan keunggulan menjadi 2-0 via sepakan Jahanbakshs Zahir Taher.

Enam menit berselang, Gresik United sempat membuka harapan untuk bangkit setelah memangkas ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol Azamat Abdullaev. Sayangnya, mereka tak mampu lagi mencetak gol selepas itu sehingga mengakhiri laga dengan kekalahan.

Keeltjes pun mengungkapkan apa yang menjadi penyebab Laskar Joko Samudro -julukan Gresik United- tumbang di tangan Persibo. Kata dia, hal itu terjadi karena kesalahan yang dibuat para pemainnya akibat kurangnya fokus saat bertahan.

“Kesalahan mungkin standard fokusnya kurang tinggi ya. Jadi satu, mereka usaha-usaha bisa free, mereka bisa shooting enak,” kata Keeltjes dalam konferensi pers pasca laga.

“Terus yang kedua juga, tadi keeper saya ada lepas tangkapan bola. Jadi bisa orang-orang Bojonegoro yang bisa ambil second ball-nya. Nanti kita perbaiki,” tambahnya.

Kendati kalah pada laga pembuka Liga 2 2024/2025, Keeltjes tak patah semangat. Mantan assisten pelatih Bali United itu menegaskan bahwa target Gresik United musim ini adalah untuk bisa promosi ke Liga 1 musim depan.