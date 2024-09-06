Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Ngamuk ke Rizky Ridho Gara-Gara Asal Buang Bola di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Ketegasan Kapten Timnas Indonesia Disanjung!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |08:47 WIB
Jay Idzes Ngamuk ke Rizky Ridho Gara-Gara Asal Buang Bola di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Ketegasan Kapten Timnas Indonesia Disanjung!
Jay Idzes tampil garang di laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

JAY Idzes mengamuk ke Rizky Ridho gara-gara asal asal membuang bola di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB. Alhasil, ketegasan Jay Idzes yang ditunjuk sebagai kapten Timnas Indonesia di laga ini mendapatkan sanjungan dari sejumlah pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial.

Sekadar diketahui, ini merupakan yang pertama bagi Jay Idzes dipercaya sebagai kapten Timnas Indonesia. Status kapten itu dibayar tuntas bek bertinggi badan 190 sentimeter tersebut.

Jay Idzes (tengah) tampil garang di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Sepanjang pertandingan, bek milik Venezia FC ini tampil solid. Mentas sebagai bek tengah dalam pola 5-4-1, bek 24 tahun ini sanggup mematikan seluruh serangan yang dilancarkan pemain-pemain Timnas Arab Saudi.

Tak hanya pintar mematikan serangan lawan, mantan pemain Go Ahead Eagles ini juga andal mengorganisir pertahanan Timnas Indonesia. Jika ada pemain yang bekerja tidak sesuai instruksinya, Jay Idzes tidak segan-segan melakukan teguran.

Di babak kedua, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho membuang bola liar yang mengarah langsung ke pinggir lapangan. Di pinggir lapangan, bola direbut kapten Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari.

Tanpa berlama-lama, Salem Al-Dawsari langsung melakukan dribel dan hendak melakukan umpan penyerang ke Timnas Arab Saudi Abdullah Radif. Sebelum bola tiba di kaki Radif, Jay Idzes langsung melakukan intersep sehingga bola keluar lapangan.

Halaman:
1 2
      
