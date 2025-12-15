Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |18:23 WIB
Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong
Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, mendapatkan gelombang dukungan yang signifikan dari para penggemar untuk kembali menduduki kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Menanggapi permintaan tersebut, Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara.

Seperti diketahui, jabatan pelatih Timnas Indonesia saat ini masih kosong sejak Patrick Kluivert didepak PSSI pada 16 Oktober 2025. Meskipun PSSI dikabarkan sudah mengantongi sejumlah nama calon pelatih baru Skuad Garuda, banyak fans mendesak federasi untuk memulangkan Shin Tae-yong.

Sejumlah fans Garuda menilai pelatih berusia 56 tahun itu layak diberi kesempatan kedua, mengingat keberhasilannya membawa Timnas Indonesia mencetak berbagai sejarah.

1. Respons Shin Tae-yong

Shin Tae-yong ternyata mengetahui betul gelombang permintaan yang datang dari suporter Tanah Air. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku sangat tersentuh dan mengucapkan terima kasih, karena para penggemar tidak melupakan namanya.

"Perasaannya sangat menyenangkan, fans tidak melupakan saya dan saya sangat berterima kasih," kata Shin Tae-yong saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, dikutip Senin (15/12/2025).

Shin Tae-yong sedih Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Shin Tae-yong sedih Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Meski demikian, harapan fans agar Shin Tae-yong kembali ke Timnas Indonesia tampaknya harus terganjal. Pasalnya, mantan pelatih Timnas Korsel di Piala Dunia 2018 itu menyampaikan bahwa saat ini tidak ada komunikasi apapun yang terjalin dengan PSSI.

 

