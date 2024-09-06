Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Ragnar Oratmangoen Permalukan Al-Bulayhi di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Sosok yang Bikin Cristiano Ronaldo Dikartu Merah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |08:13 WIB
Momen Ragnar Oratmangoen Permalukan Al-Bulayhi di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Sosok yang Bikin Cristiano Ronaldo Dikartu Merah!
Ragnar Oratmangoen permalukan Al-Bukayhi di laga Timnas Indonesi avs Arab Saudi. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

MOMEN Ragnar Oratmangoen bikin malu Ali Al-Bulayhi akan diulas Okezone. Timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Sports City Stadium, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 1-1. Timnas Indonesia unggul 1-0 lebih dulu via sepakan kaki kiri Ragnar Oratmangoen di menit 19.

Di masa injury time babak pertama, Arab Saudi mencetak gol penyama kedudukan via sepakan Musab Juwayr dari luar kotak penalti di menit 45+3. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga.

Sepanjang laga, ada sejumlah momen menarik. Salah satunya saat Ragnar Oratmangoen dikawal bek brutal milik Timnas Arab Saudi, Ali Al-Bulayhi. Mendapat pengawalan dari Al-Bulayhi, Ragnar Oratmangoen sama sekali tidak panik.

Momen Ragnar Oratmangoen permalukan Al-Bulayhi. (Foto: TikTok/@styleic)

(Momen Ragnar Oratmangoen permalukan Al-Bulayhi. (Foto: TikTok/@styleic)

Awalnya, Al-Bulayhi mendorong Ragnar Oratmangoen sampai terjatuh. Namun, Ragnar Oratmangoen masih sanggup menjaga bola di kakinya dan langsung bangun. Tak lama setelah itu, Ragnar Oratmangoen membuat Al-Bulayhi terjatuh dan sang bek “pura-pura” meringis kesakitan.

Setelah duel itu, Al-Bulayhi tak pernah lagi melakukan intimidasi kepada Ragnar Oratmangoen. Fakta itu menunjukan, Al-Bulayhi yang dikenal tengil agak segan kepada pemain milik FCV Dender tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931/shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904/shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655849/membanggakan-biliar-indonesia-tambah-perunggu-total-2-perak-dan-2-perunggu-di-sea-games-2025-upj.webp
Membanggakan! Biliar Indonesia Tambah Perunggu, Total 2 Perak dan 2 Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/04/jay_idzes.jpg
Jay Idzes Kerja Keras Bantu Sassuolo Tahan Imbang AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement