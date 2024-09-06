Momen Ragnar Oratmangoen Permalukan Al-Bulayhi di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Sosok yang Bikin Cristiano Ronaldo Dikartu Merah!

MOMEN Ragnar Oratmangoen bikin malu Ali Al-Bulayhi akan diulas Okezone. Timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Sports City Stadium, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 1-1. Timnas Indonesia unggul 1-0 lebih dulu via sepakan kaki kiri Ragnar Oratmangoen di menit 19.

Di masa injury time babak pertama, Arab Saudi mencetak gol penyama kedudukan via sepakan Musab Juwayr dari luar kotak penalti di menit 45+3. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga.

Sepanjang laga, ada sejumlah momen menarik. Salah satunya saat Ragnar Oratmangoen dikawal bek brutal milik Timnas Arab Saudi, Ali Al-Bulayhi. Mendapat pengawalan dari Al-Bulayhi, Ragnar Oratmangoen sama sekali tidak panik.

(Momen Ragnar Oratmangoen permalukan Al-Bulayhi. (Foto: TikTok/@styleic)

Awalnya, Al-Bulayhi mendorong Ragnar Oratmangoen sampai terjatuh. Namun, Ragnar Oratmangoen masih sanggup menjaga bola di kakinya dan langsung bangun. Tak lama setelah itu, Ragnar Oratmangoen membuat Al-Bulayhi terjatuh dan sang bek “pura-pura” meringis kesakitan.

Setelah duel itu, Al-Bulayhi tak pernah lagi melakukan intimidasi kepada Ragnar Oratmangoen. Fakta itu menunjukan, Al-Bulayhi yang dikenal tengil agak segan kepada pemain milik FCV Dender tersebut.