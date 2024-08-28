Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Gol Dani Olmo Antar Blaugrana Menang 2-1!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |05:53 WIB
Hasil Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Gol Dani Olmo Antar Blaugrana Menang 2-1!
Barcelona menang 2-1 atas Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: La Liga)
A
A
A

MADRID Barcelona berhasil meraih poin penuh kala bertandang ke markas Rayo Vallecano di pekan ketiga Liga Spanyol 2024-2025, pada Rabu (28/8/2024) dini hari WIB. Bermain di Campo de Futbol de Vallecas, tim berjuluk Blaugrana itu tepatnya menang dengan skor 2-1.

Berkat kemenangan tersebut, Barcelona pun kini memimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025 dengan 9 poin. Ya, sejauh ini pasukan Xavi Hernandez itu selalu menang di tiga laga awal Liga Spanyol musim ini.

Sedangkan Rayo Vallecano harus puas tertahan di peringkat kedelapan dengan 4 poin.

Jalannya Pertandingan

Rayo Vallecano vs Barcelona (La Liga)

Barcelona sendiri awalnya menjadi pihak yang tertinggal terlebih dahulu karena sempat kebobolan cepat oleh Rayo Vallecano. Tepatnya laga baru berjalan sembilan menit, penggaw Rayo, Unai Lopez langsung menggetarkan gawang Blaugrana kawalan Marc Andre ter Stegen.

Barcelona pun menutup babak pertama dengan kondisi masih tertinggal 0-1. Barcelona lantas baru bisa membalas dan menyamakan kedudukan di menit 60 berkat gol Pedri.

Halaman:
1 2
      
