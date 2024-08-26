Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Sven-Goran Eriksson, Mantan Pelatih Timnas Inggris yang Meninggal Dunia karena Kanker Pankreas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:13 WIB
Profil Sven-Goran Eriksson, Mantan Pelatih Timnas Inggris yang Meninggal Dunia karena Kanker Pankreas
Profil Sven-Goran Eriksson akan dibahas Okezone di artikel ini (Foto: PSSI)
A
A
A

PROFIL Sven-Goran Eriksson, mantan pelatih Timnas Inggris yang meninggal dunia karena kanker pankreas, menarik untuk diulas. Sebab, namanya cukup terkenal di dunia sepakbola.

Kabar wafatnya Eriksson diungkap oleh pihak keluarga pada Senin (26/8/2024) pagi waktu setempat. Pria asal Swedia itu wafat karena kanker pankreas di usia 76 tahun.

Sven-Goran Eriksson

“Sven-Goran Eriksson telah meninggal dunia. Setelah lama berjuang melawan penyakit, Eriksson meninggal dunia di rumah pada pagi hari, dikelilingi oleh keluarga,” ujar keluarganya, dikutip dari Sky Sports, Senin (26/8/2024).

Lantas, seperti apa profil Sven-Goran Eriksson? Pria kelahiran 5 Februari 1948 itu mengawali karier sepakbolanya di Swedia dengan menjadi pemain profesional.

Setelah pensiun di usia 27 tahun, Eriksson banting setir menjadi pelatih dan menangani klub pertamanya pada 1977 di Degerfors. Jika ditotal, ia pernah menangani 12 klub profesional di berbagai negara.

Deretan klub yang pernah diasuh Eriksson tak main-main. Pria berkacama itu memoles Benfica, Lazio, AS Roma, Sampdoria, Manchester City, hingga Leicester City.

Total 18 gelar bergengsi dimenangi Eriksson di level klub. Ia tiga kali mengantar Benfica juara Liga Portugal, dan yang paling hebat ketika membawa Lazio juara Liga Italia 1999-2000 di tengah dominasi Juventus dan AC Milan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651465/klasemen-sepak-bola-sea-games-2025-usai-thailand-tekuk-timor-leste-trn.webp
Klasemen Sepak Bola SEA Games 2025 usai Thailand Tekuk Timor Leste
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/timnas_putri_indonesia_siap_tampil_di_sea_games_20.jpg
Jadwal Timnas Putri Indonesia Vs Thailand di SEA Games 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement