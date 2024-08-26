Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Mantan Pelatih Timnas Inggris Sven-Goran Eriksson Meninggal Dunia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |18:53 WIB
Breaking News: Mantan Pelatih Timnas Inggris Sven-Goran Eriksson Meninggal Dunia
Sven-Goran Eriksson meninggal dunia (Foto: AFF)
A
A
A

MANTAN pelatih Timnas Inggris, Sven-Goran Eriksson, meninggal dunia. Pria asal Swedia itu wafat akibat kanker pankreas di usia 76 tahun pada Senin (26/8/2024) pagi waktu setempat.

“Sven-Goran Eriksson telah meninggal dunia,” ujar keluarganya, dikutip dari Sky Sports, Senin (26/8/2024).

Sven-Goran Eriksson

"Setelah lama berjuang melawan penyakit, Eriksson meninggal dunia di rumah pada pagi hari, dikelilingi oleh keluarga," tutup pernyataan itu.

Eriksson memang sudah cukup lama menderita kanker pankreas. Pada awal 2024, eks pelatih Lazio itu mengaku hanya punya waktu hidup kurang dari satu tahun lagi.

Nama Eriksson cukup terkenal di dunia sepakbola. Sejumlah kesebelasan papan atas pernah merasakan tangan dinginnya.

Pria kelahiran Sunne itu pernah membesut AS Roma, Benfica, Fiorentina, Lazio, Sampdoria, dan Manchester City. Eriksson lalu mencatat sejarah sebagai pelatih asing pertama di Timnas Inggris.

Halaman:
1 2
      
