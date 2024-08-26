Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Real Madrid vs Real Valladolid di Liga Spanyol 2024-2025: Kylian Mbappe Masih Melempem, Los Blancos Tetap Menang 3-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |00:09 WIB
Hasil Real Madrid vs Real Valladolid di Liga Spanyol 2024-2025: Kylian Mbappe Masih Melempem, <i>Los Blancos</i> Tetap Menang 3-0
Aksi Kylian Mbappe di laga Real Madrid vs Real Valladolid. (Foto: La Liga)
A
A
A

MADRID Real Madrid berhasil merebut kemenangan perdana di Liga Spanyol 2024-2025 saat menjamu Real Valladolid di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (25/8/2024) malam WIB. Sayangnya dalam kemenangan 3-0 yang diraih Los Blancos –julukan Madrid– tersebut, striker andalan mereka, yakni Kylian Mbappe masih melempem.

Ya, Mbappe sejauh ini masih belum mampu mencetak gol perdananya untuk Madrid di Liga Spanyol musim 2024-2025. Padahal sudah dua laga ia dimainkan sebagai starter, namun pemain asal Prancis itu tampak masih kesulitan untuk mencetak gol.

Dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2024-2025 tersebut, Mbappe bahkan ditarik di menit 86 untuk memberikan Endrick menit bermain. Beruntung Madrid memiliki banyak pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol.

Sehingga ketika Mbappe masih kesulitan mencetak gol, pemain lain bisa membantu Madrid menang. Untuk laga melawan Valladolid, tiga gol Los Merengues dicetak oleh Federico Valverde (50’), Brahim Diaz (88’), dan Endrick (90+6’).

Real Madrid vs Real Valladolid (instagram/realmadrid)

Skor 3-0 menjadi hasil akhir dari pertandingan yang digelar di markas Real Madrid tersebut. Madrid merebut tiga poin penting dan Endrick juga mampu mencetak gol perdananya untuk klubnya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
