HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pilu Pratama Arhan, Lagi Getol Kumpulkan Uang untuk Resepsi Malah Diduga Diselingkuhi Azizah Salsha

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |15:59 WIB
Kisah Pilu Pratama Arhan, Lagi Getol Kumpulkan Uang untuk Resepsi Malah Diduga Diselingkuhi Azizah Salsha
Pratama Arhan tengah mengumpulkan uang buat resepsi pernikahan. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

KISAH pilu Pratama Arhan, lagi getol mengumpulkan untuk resepsi pernikahan malah diduga diselingkuhi Azizah Salsha akan diulas Okezone. Medio tiga bulan lalu, Lucya Mandez bersama sang suami yang merupakan mantan asisten Luis Milla di Timnas Indonesia dan Persib Bandung, Bang Bes, bertolak ke Korea Selatan.

Di Korea Selatan, keduanya menyempatkan diri bertemu dengan Pratama Arhan yang tengah bersiap menyaksikan aksi sang tim di Liga 1 Korea Selatan 2024, Suwon FC. Dalam pertemuan itu, Lucya Mandez bertanya banyak hal kepada Pratama Arhan.

Momen Lucya Mandez bertemu dengan Pratama Arhan di Korea Selatan. (Foto: Instagram/@lucyamandezta)

(Momen Lucya Mandez bertemu dengan Pratama Arhan di Korea Selatan. (Foto: Instagram/@lucyamandezta)

Pratama Arhan sempat ditanya ke mana sang istri. Saat itu, Pratama Arhan menjawab Azizah Salsha belum sempat ke Korea Selatan karena memiliki kesibukan di Jakarta.

Lucya Mandez juga melemparkan canda Pratama Arhan. Pesepakbola 22 tahun itu ditanya apakah menerima banyak endorse selama berkarier di Korea Selatan?

“Aku godain Arhan bilang udah banyak dong endorse. Terus dia cerita lagi semangat ngumpulin duit. Katanya buat resepsi, insya Allah tahun depan,” kata Lucya Mandez di stories Instagram-nya, @lucyamandezta.

Sayangnya, niat baik Pratama Arhan terhalang sebuah isu yang tidak sedap. Azizah Salsha diduga berselingkuh dengan pria lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
