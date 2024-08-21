Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Diminta Coret Pratama Arhan untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |15:12 WIB
Shin Tae-yong Diminta Coret Pratama Arhan untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia
Shin Tae-yong diminta coret Pratama Arhan untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disarankan mencoret Pratama Arhan untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 dan 10 September 2024. Keputusan ini dinilai harus diambil Shin Tae-yong demi memulihkan kesehatan mental Pratama Arhan yang dianggap sedang tak stabil.

“Arhan tak boleh dipanggil untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024. Kesehatan mentalnya tidak stabil dan dapat memengaruhi performanya di lapangan,” tulis akun X @TheIndoLad.

Shin Tae-yong diminta coret Pratama Arhan. (Foto: X/@TheIndoLad)

“Ia harus menggunakan waktu luangnya untuk menceraikan sang istri,” lanjut akun di atas.

Nama Pratama Arhan sedang disorot. Hal itu karena aksi kurang mengenakkan yang diduga dibuat sang istri, Azizah Salsha.

Zize -sapaan akrab Azizah Salsha- disebut-sebut telah mengkhianati Pratama Arhan. Perempuan yang menjadi brand ambassador sejumlah produk itu dinilai telah berselingkuh dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer.

Gosip ini beredar setelah Rachel Vennya putus dengan Salim dan menghapus seluruh foto bersama sang mantan kekasih di Instagram. Namanya netizen Indonesia, tak puas jika tak mengetahui sebab musabab dari berakhirnya kisah cinta Rachel Vennya dan Salim.

Halaman:
1 2
      
