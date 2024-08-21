Pratama Arhan Ditakutkan Senasib seperti Josip Ilicic yang Alami Penurunan Performa Setelah Diselingkuhi sang Istri

PRATAMA Arhan ditakutkan senasib seperti Josip Ilicic yang alami penurunan performa setelah diselingkuhi sang Istri. Hal tersebut tentu sangat dihindari.

Arhan dan sang istri, Azizah Salshabila, tengah jadi sorotan. Sebab, kabarnya sang wanita berselingkuh dengan lelaki lain.

Kabar tersebut langsung menjadi bola panas di media sosial. Unggahan Arhan tentang foto pernikahannya satu tahun lalu malah tidak meredakan situasi.

Warganet lalu mengungkit kisah Ilicic yang pernah depresi pada 2021 karena sang istri diduga selingkuh. Pria asal Slovenia itu sampai menurun performanya di Atalanta.

“Takutnya nanti jadi kayak kasusnya Josep Ilicic yang habis diselingkuhi langsung depresi berat dan pensiun dari sepakbola,” kata warganet di akun X @AmbaTuk87891823.

Ya, Ilicic memang pernah mengalami depresi hingga nyaris memutuskan pensiun dari sepakbola. Sama seperti Arhan, eks pemain Fiorentina itu juga sempat mengunggah foto dengan sang istri saat kasusnya merebak.